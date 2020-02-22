По накатанной сотрудники полиции гражданском авто въехали трамвай пассажирами

21 февраля днем в Центральном районе Барнаула произошло столкновение пассажирского электротранспорта с легковым автомобилем. Судя по видеоролику, который был опубликован в группе Barnaul22 «ВКонтакте», виновником ДТП стал водитель легковушки, который был в полицейской форме. Данная запись уже вызвала активное обсуждение в Сети. Автомобилисты отпускали различные шутки, а также давали советы, как следовало поступить водителю в таком случае.

По имеющимся данным, инцидент случился днем 21 февраля на пересечении улицы Анатолия и переулка Радищева. Трамвай с пассажирами уже почти пересек данный участок, когда к нему в заднюю часть въехал легковой автомобиль. Из видеозаписи следует, что электротранспорт продолжил движение, по-видимому, не получив серьезных повреждений. Между тем из автомобиля вышли двое мужчин в форме сотрудников полиции, которые озадаченно начали осматривать транспортное средство. У машины оторвало передний бампер и разбило фары. В пресс-службе городской ГИБДД ИА «Банкфакс» сообщили, что им информация о данном ДТП не поступала. Вероятно, оно обошлось без пострадавших. Были ли данные сотрудники при исполнении, осталось неизвестным.

Между тем жители Барнаула начали активно обсуждать ситуацию в Сети. Они утверждали, что на указанном участке сильнейший гололед, поэтому легковое авто не смогло бы так быстро затормозить. Другие заявляли, что следовало выбрать другую стратегию нежели просто давить на педаль тормоза, и тогда происшествия можно было бы избежать.