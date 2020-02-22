Обкрадав та кидав посеред дороги: у Києві затримали псевдотаксиста

Зловмисник на вулицях міста підшукував людей напідпитку, пропонував підвезти додому, а потім у салоні автівки забирав їхні речі та залишав посеред дороги.

Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

Під час реалізації оперативної інформації працівники Подільського управління поліції викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюються у незаконному заволодінні майном громадян. У нічний час на своїй автівці він їздив вулицями міста у пошуках перехожих напідпитку та пропонував їм послуги таксі, а потім грабував їх.

Як зазначив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, зазвичай правопорушник навіть не довозив пасажирів до місця призначення та висаджував їх із авто без грошей, мобільних телефонів та особистих речей:

«Ми затримали 36-річного громадянина іншої держави після вчинення ним злочину, коли він відібрав у чоловіка мобільний телефон та висадив на вулиці Братській. Під час особистого обшуку та огляду автомобіля зловмисника ми виявили та вилучили речі потерпілого. У подальшому за місцем мешкання фігуранта ми провели санкціонований обшук, під час якого вилучили два десятки мобільних телефонів, гаманці, сумки, банківські картки, годинники та прикраси. Тож наразі встановлюємо власників цих речей».

Окрім цього, правоохоронці не виключають, що зловмисник мав спільника, оскільки встановили, що у подальшому викрадені телефони розблоковувались та через мобільні банкінги змінювались пін-коди. Це давало змогу знімати кошти з банківських карточок та оформляти кредити у режимі онлайн.

«На даний час ми проводимо оперативно-розшукові заходи, аби встановити всіх учасників злочинної схеми та притягнути їх до кримінальної відповідальності. Також звертаємося до тих, хто став жертвою псевдотаксиста, негайно звернутися до Подільського управління поліції або зателефонувати на спецлінію 102», — додав Владислав Іщенко.

Слідчим відділом Подільського управління поліції проводиться досудове розслідування за ст. 186 (Грабіж) та ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.