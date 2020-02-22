Украинцев предупредили о снижении пенсий

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до четырех тысяч гривен (10500 рублей. — Прим.ред.), а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — цитирует ее слова пресс-служба министерства социальной политики.

Ненюченко объяснила сложившуюся ситуацию ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы и высокой долей теневой занятости. Она отметила, что лишь пять процентов работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Все эти факторы, предупредила замминистра, приведут к снижению пенсий в будущем.