США ужесточат экспортный режим в отношении России

ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из уведомления американского минторга, опубликованного на сайте федерального реестра.

Решение принято Бюро промышленности и безопасности (BIS) по итогам пересмотра экспортного режима в отношении всех групп стран, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США, отмечается в документе. Изменения коснутся экспорта и реэкспорта товаров, связанных с такими областями, как ядерное нераспространение, ракетные технологии, распространение химического и биологического оружия. Теперь на определенные типы продукции американским экспортерам придется получать лицензию.

В частности, речь идет о продукции, которая может быть использована для проектирования, разработки, производства или применения любых ракетных систем, в том числе баллистических, крылатых, космических ракет, ракет-зондов, а также беспилотных летательных аппаратов.

«Заявки на выдачу лицензий будут рассматриваться исходя из презумпции отказа», — говорится в документе. Новые поправки в ведомстве объясняют тем, что Россия недостаточно сотрудничала с США в «проведении проверок перед выдачей лицензий или проверок после доставки товаров, произведенных в США», а презумпция отказа объясняется «серьезностью, с которой Соединенные Штаты воспринимают использование Россией нервно-паралитического вещества «Новичок». На сайте Бюро промышленности и безопасности указывается, что ведомство «по-прежнему обеспокоено действиями подставных компаний или других посредников, которые не являются конечными потребителями, по пересылке или реэкспорту произведенных в США товаров в Российскую Федерацию в нарушение мер экспортного контроля».

В то же время отмечается, что товары из вышеперечисленных областей, которые направлены на поддержку сотрудничества РФ и США в космосе, «будут рассматриваться в каждом конкретном случае».

Ранее США уже ужесточали экспортный контроль в отношении РФ. Ограничения касались российского энергетического и оборонного секторов.

Кроме того, вводятся ограничения и в отношении Йемена. Речь идет о поставках ряда технологий и программного обеспечения, микрочипов для военных ведомств.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, или «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.