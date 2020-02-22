На Украине вспышка норовируса: заразились 25 человек

В колледже города Збараж Тернопольской области уже 25 человек заразились норовирусной инфекцией.

Об этом сообщает Тернопольский областной лабораторный центр.

«Специалистами ГУ» Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины «установлено, что произошла вспышка острой кишечной инфекции — вирусной этиологии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 13:00 21 февраля, во время проведения лабораторных исследований биологического материала, отобранного от больных, были обнаружены фрагменты РНК норовирусов.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА заслушала данный вопрос и дала рекомендации руководителю учреждения по комплексу противоэпидемических мероприятий. Эпидрасследование продлили.

Напомним, на прилавки Харьковщины попали зараженные норовирусом устрицы, которые были завезены из Франции.

Устрицы в Украине доставило ООО «Одиссей Люкс». Об этом сообщили в пресс служба Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области.

Зараженные устрицы должны изъять из оборота. Информация уже передана администрациям торговых сетей.