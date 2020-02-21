Работников морга в Санкт-Петербурге поздравили с 23 февраля стриптизом

У сотрудников был корпоратив.

В бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга прошел корпоратив перед 23 февраля, на который пригласили стриптизершу. Власти проводят проверку.

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко подтвердил изданию, что в морг «приходила барышня, поздравляла». По его словам, праздник проходил в ординаторской — общей комнате отдыха для сотрудников. «Девушка как девушка», — добавил он.

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что в связи с видеозаписью будет проведена проверка. Для этого руководитель морга прервал командировку.