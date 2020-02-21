В Турции за последние 10 лет новых родителей нашли почти 7 тыс. детей

Надо сказать, что показатель, который в 2015 году составлял 869 детей, снизился до 510 на ноябрь 2019 года, сообщает Hurriyet.

Семья, обратившаяся в комиссию по петициям турецкого парламента из эгейской провинции Денизли, заявила, что усыновлённые дети не могут воспользоваться социальным страхованием в течение одного года до их официальной регистрации. Они попросили предоставить право их усыновлённым детям воспользоваться госстрахованием. Комиссия, которая обработала ходатайство, направила запрос в Министерство.

Министерство, напомнив условия усыновления, подчеркнуло, что усыновитель должен заботиться о несовершеннолетнем и воспитывать его как минимум год.

В ответе Министерства также указывалось количество усыновлений по годам.

В то время как в 2010 году новых родителей нашли 538 детей и 869 — в 2015 году, по состоянию на октябрь 2019 года эта цифра снизилась до 510.