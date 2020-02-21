Светлана Зейналова пожаловалась на «трудное» детство со старшей сестрой

Светлана Зейналова поздравила свою старшую сестру Ираду Зейналову с 48-летием. Телеведущая рассказала о «трудном» детстве, проведенном с ней. На личной странице в Instagram Светлана Зейналова разместила пост, в котором поздравила сестру Ираду Зейналову с именинами, ей исполняется 48 лет. В коротком ролике можно увидеть старый общий снимок. Сопроводила знаменитость пост рассказом о своей жизни, вспомнив, как старшая сестра запирала ее в шкафу, оставляла на улице. Однако чаще всего Ирада защищала младшую родственницу.Светлана Зейналова написала, что сестра всегда оказывала ей поддержку. Родственница телезвезды занималась спортом, была комсомолкой, отлично училась, за ней ухаживали все мальчишки. Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали ведущей и ее сестре крепкого здоровья и везения. READ Встречи на берегу Персидского Залива: Мария Шукшина