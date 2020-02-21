Ученые предупредили о будущей глобальной вспышке вируса, к которой уже стоит начинать готовиться

Международное сообщество крайне внимательно следит за вопросами с эпидемией, ведь от COVID-19 погибло намного больше людей, чем от заболевания SARS примерно около 20 лет назад, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Всемирная организация здравоохранения сделала объявление о том, что на данный момент вспышка вируса относится к категории чрезвычайных ситуаций. Ученые из разных стран пытаются разработать вакцину от коронавируса. Правительство разных стран при этом выделяет дополнительные деньги на проведение исследований. Но реакцию на коронавирус можно вполне назвать поздней, поэтому к будущим эпидемиям стоит готовиться заранее. Принятие мер, которые помогут предотвратить развитие эпидемии в будущем, могут обойтись намного дороже, но это позволит спасти не только огромное количество человеческих жизней, но еще и держать под контролем мировую экономику. Стоит отметить, что она также достаточно сильно пострадала из-за быстрого распространения коронавируса по всему миру.Статья, которая касается предотвращения эпидемий в будущем, была переиздана из The Conversation. Сегодня каждый может прочитать оригинал и ознакомиться с планами ученых на ближайшее время.