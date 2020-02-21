Во сколько обошлась отмена Mobile World Congress





Местная экономика недосчитается полумиллиарда долларов; маркетинговые планы сотен компании на текущий год под угрозой срыва.

Решение об отмене из-за эпидемии коронавируса ежегодного мобильного конгресса Mobile World Congress в Барселоне поставило в трудное положение многие организации. Ассоциация GSMA сообщила, что ее обязательства перед участниками шоу не распространяются на такие чрезвычайные случаи, как эпидемия коронавируса. Для крупных компаний ущерб может оказаться терпимым, но сотни мелких компаний, для которых участие в MWC — одно из основных событий в их маркетинговых стратегиях, теперь задумаются, стоит ли им вновь участвовать в этом форуме, отмечают аналитики. А местная экономика недосчитается порядка 500 млн долл.

Первой от участия в MWC отказалась южнокорейская LG Electronics, а за ней последовали многие другие крупные компании. Sony и Nokia собираются провести презентации новых моделей своих устройств в Интернете, а Samsung Electronics представила новый складной телефон на отдельном мероприятии в Сан-Франциско. Однако даже после того, как такого рода заявления от участников пошли потоком, а вопрос об отмене выставки был поставлен на обсуждение совета директоров ассоциации GSMA, ассоциация продолжала рассылать приглашения для прессы. Последней каплей стал отказ от участия группы ведущих европейских операторов связи. Организаторы форума и власти Барселоны, где он проходил ежегодно с 2006 года, обещают, несмотря ни на что, провести его в будущем году.

READ На новом фото у Анастасии Волочковой «поплыло» лицо из-за фотошопа

Министр экономики Каталонии Пере Арагонес заявил, что с уважением относится к решению об отмене выставки, но при этом подчеркнул, что в регионе нет угроз для здоровья населения. Действительно, на территории Испании зарегистрировано только два случая заражения коронавирусом — один на Канарских островах, а другой на острове Мальорка в Средиземном море.

Источник