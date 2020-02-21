Сколько продуктов съедает человек за свою жизнь

Share Tweet Share Share Email CommentsЕда и вода это те две вещи без которых невозможна наша жизнь. Разумеется, что точно подсчитать, сколько и чего именно съедает человек за свою жизнь практически невозможно. Понятно, что эта цифра будет зависит от конкретной категории людей, от того где они живут живут, их доходов и ещё всевозможных других факторов. Но ученые умудрились подсчитать, что приблизительно, в среднем за 70 лет своей жизни, человек теоретически может съесть более 50 тонн продуктов и выпить 42 тысячи литров жидкостей.

Эти 50 тонн продуктов можно поделить следующим образом:

2 тонны различного мяса, в том числе 70 тыс. котлет.

7 тонн хлеба, в том числе 35 тыс. булочек.

READ Американец публично признался в любви дочери Урганта

1 тонну жиров.

4 тонны рыбных деликатесов.

5 тонн картофеля.

5 000 штук куриных яиц.

И посыпать это всё 500 кг соли.

Кроме этого человек может съесть около 10 тысяч шоколадок, которые, если составить их друг на друга, будут равны высоте 50-этажного дома.

Выпивает около 75 тысяч чашек с чаем, что равно по высоте 10 останкинским телебашням.

Представьте себе эти горы продуктов и баки с жидкостями, сколько места это может занять. А если представить, сколько от этих куч будет отходов и становиться вообще страшно!!!