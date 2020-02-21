Сколько продуктов съедает человек за свою жизнь

Share Tweet Share Share Email CommentsЕда и вода это те две вещи без которых невозможна наша жизнь. Разумеется, что точно подсчитать, сколько и чего именно съедает человек за свою жизнь практически невозможно. Понятно, что эта цифра будет зависит от конкретной категории людей, от того где они живут живут, их доходов и ещё всевозможных других факторов. Но ученые умудрились подсчитать, что приблизительно, в среднем за 70 лет своей жизни, человек теоретически может съесть более 50 тонн продуктов и выпить 42 тысячи литров жидкостей.
Эти 50 тонн продуктов можно поделить следующим образом:
2 тонны различного мяса, в том числе 70 тыс. котлет.
7 тонн хлеба, в том числе 35 тыс. булочек.
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1 тонну жиров.
4 тонны рыбных деликатесов.
5 тонн картофеля.
5 000 штук куриных яиц.
И посыпать это всё 500 кг соли.
Кроме этого человек может съесть около 10 тысяч шоколадок, которые, если составить их друг на друга, будут равны высоте 50-этажного дома.
Выпивает около 75 тысяч чашек с чаем, что равно по высоте 10 останкинским телебашням.
Представьте себе эти горы продуктов и баки с жидкостями, сколько места это может занять. А если представить, сколько от этих куч будет отходов и становиться вообще страшно!!!