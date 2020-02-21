Россияне поведали о тотальном обмане врачей

Лауреат премии «Лучший врач России», старейший в мире практикующий хирург Алла Ильинична Левушкина

В русскоязычной части Twitter набрал популярность тред, посвященный врачам городских поликлиник и больниц. Пользователи поделились историями вопиющей халатности со стороны медиков и рассказали о том, как и почему они подделывают диагнозы.

Инициировал обсуждение микроблогер с ником «Водка и мельдоний». Он написал, что главврачи больниц снижают показатели смертности по своему учреждению, выписывая пациентов «умирать домой». «И такие методы у нас везде. Деятельность всех госучреждений — грандиозное очковтирательство и вранье», — возмутился он.

Подписчики пользователя признаются, что не раз сталкивались с подобным. «Именно так и было с моей мамой, выписали в выходной, срочно, без выписки, якобы врач на стажировке в другом городе. Мама умирала дома на наших глазах», — пишет Serhio.

В некоторых случаях пациентов вовсе не забирают на стационарное лечение, надеясь на то, что человек умрет самостоятельно, жалуются россияне. «Есть еще вариант — не забрать на стационарное лечение по скорой помощи. Мою бабушку так с инсультом в могилу свели», — вспоминает Дарья Акименко.

Некоторые убеждены, что медики нередко подделывают диагнозы ради статистики. «Мой брат умер скоропостижно, сразу посинел, где-то оторвался тромб, а в свидетельстве о смерти написали цирроз печени. Так подравнивают статистику», — считает юзер с ником LUSYA.

Под постом отписались десятки пользователей, столкнувшихся с варварским отношением в сфере медицинского обслуживания. Микроблогеры сетуют на крайнюю неоперативность бригад скорой помощи и рассказывают истории, в которых неотложка могла бы спасти человека, но этого не произошло из-за задержек.

«Старая история: ДТП (чувак влетел в забор). Вызвали скорую, ментов. До станции 10 километров. Ехали 40 минут. Пусть лучше на месте помрет, чем на борту или в больнице…», — сетует один из участников обсуждения. Вера Федорова из подмосковной Дубны рассказала, что после аварии по вине депутата-единоросса в ее городе троих раненых не стали госпитализировать в ближайшую больницу, а повезли за 50 километров от места происшествия, в Дмитров.

Россияне также негодуют из-за халатности врачей и их низкой профессиональной подготовки. «Попал однажды в пермскую больницу, врач умудрилась поставить диагноз (болезнь связана с желудочно-кишечным трактом ) без УЗИ. Говорит, что грибок в печени. Лечили таблетками, за две недели я похудел на 12 килограммом. Выписали, сказав, что больше не могут держать. Итог, панкреатит», — пожаловался ‏пользователь с ником Popovi4.

Пост «Водки и мельдония» получил сотни ретвитов и больше 1,5 тысячи лайков.

отсюда

12.11.2018