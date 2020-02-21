Самые беспроигрышные позы для фотографий, приняв которые, вы будете смотреться просто шикарно!

Есть девушки, которые всегда получаются на фото очень красиво. А есть те, которые стесняются фотографироваться, так как считают, что не фотогеничны. На самом деле очень многое зависит от позы, больше, чем вы можете себе представить. Поза позволяет вам подчеркнуть свои достоинства, умело скрыв недостатки. Мы собрали для вас самые беспроигрышные позы, в которых вы всегда будете смотреться шикарно.

Взгляд через плечо

Это наиболее выгодная поза для портретной съемки, которая проста в исполнении.

Положение рук

При съемке необходимо помнить о положении кистей. Они должны быть расслаблены и выглядеть максимально естественно. Ни в коем случае не разворачиваете их к объективу!

Диагонали

Динамичность фотографии можно добавить с использованием диагоналей.

Поза — модель лежит на земле

Это отличный способ притянуть взгляд наблюдателя к фотографии.

Игра руками

Отличная идея для съемки на природе, когда модель, лежа на земле, может сложить свои руки или свободно опустить их.

Заведение руки за голову

Таким образом, модель может продемонстрировать свою красивую фигуру. Особенно выигрышна эта поза при съемке модели на ярком фоне.

Модель лежит на спине

Простая и оригинальная в своем исполнении поза для съемки. Но здесь фотографу также лучше опуститься на уровень модели. Здесь может быть несколько вариантов.

Модель лежит на животе

Наиболее универсальная поза для съемки почти в любом интерьере.

Позы сидя:

— колено отведено в сторону. Легкая и непринужденная поза, способная подчеркнуть красоту любой фигуры.

— одно колено прижато к груди, а другое лежит на земле. Поза, выгодно подчеркивающая особенности фигуры модели.

— откинутые назад волосы и прогиб в пояснице. Хотите показать особенности фигуры? Тогда варианта лучше не найти.

Наклон тела вбок

Модель должна немного повернуть корпус.

Наклон тела вперед

Интригует и подчеркивает формы модели. Может придать некую таинственность фотографии.

Закинутые за голову руки

Тогда вес тела нужно немного сместить, чтобы одна нога была расслаблена.

Облокотиться

Причем можно прижаться всем телом, а можно только бедрами или плечами. Пробуйте.

В виде буквы S

Плавные линии сделают силуэт изящным.

Более закругленная S

Попробуйте руки согнуть в локтях и поиграйте вариантами.

Легкий взгляд из-за спины

Очень романтично! Так можно оголить спину.

P.S. Попробуйте все эти позы и убедитесь, что вы очень фотогеничны! И поделитесь этими вариантами с друзьями, чтобы они могли выбрать позы для себя.