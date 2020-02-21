На протяжении веков человечество пытается изобрести концепцию такого устройства, которое, будучи однажды запущенным в движение, сможет само Самое интересное о вечном двигателе по себе удерживать это состояние бесконечно долго, совершая при этом полезную работу. Однако и по сей день вечный двигатель является всего лишь фантазией.

Первый интерес к такому понятию, как вечный двигатель, прослеживается в философии греков. Аристотель говорил о небесных телах, что те не могут быть ни легкими, ни тяжелыми, что привело его к мысли о том, что движение космоса является вечным и неизменным.

Первое же упоминание именно о концепции вечного двигателя датируется приблизительно 1150 годом. Бхаскара, являвшийся индийским поэтом, математиком и астроном описал в своем стихотворении колесо, к которому прикреплены узкие сосуды, заполненные наполовину ртутью. Принцип действия основан на различии моментов сил тяжести, создаваемых жидкостью, во время перемещения ее в сосудах, расположенных на окружности колеса.

Ведущие инженеры ренессанса, в том числе знаменитые Мариано ди Жакопо, Франческо ди Мартини и Леонардо да Винчи, тоже демонстрировали увлеченность вопросами создания вечного двигателя. Но ни один из их проектов не подтвердился при испытаниях. В 17 столетии, Иоганн Эрнст Элиас Бесслер считал, что создал вечный двигатель и может продать свое изобретение за 2 000 000 талеров. Подтверждением его слов служили демонстрации работающих прототипов. Наиболее убедительная презентация двигателя Бесслера состоялась в ноябре 1717 года. Вечная машина с диаметром вала более 3,5 м была запущена. Сразу же после начала демонстрации комнату, в которой находилось изобретение, заперли, а открыть ее предстояло уже в январе 1718 года. Двигатель продолжал работать: колесо вращалось ничуть не медленнее, чем за полтора месяца до этого. К сожалению, после смерти Бесслера машину уничтожили, а все чертежи сожгли.

Появляются все новые и новые неподтвержденные проекты вечного двигателя, однако в представлениях человека такое устройство продолжает быть лишь безрезультатным и показывает только на бесполезность траты сил инженеров и ученых разных временных периодов.