Названы 6 продуктов, которые могут спровоцировать артрит и рак

Содержание:

Переработанное мясо

Рафинированные углеводы

Гидрогенизированные масла

Соль

Добавленный сахар

Молочные продукты

Многим может показаться странным, как можно объединить продукты, вызывающие рак и артрит, но истина в том, что ученые доказали существование тесной связи между этими заболеваниями. Общее звено – это хроническое воспаление, и существуют определенные продукты, которые его провоцируют и питают.

Артрит – это хроническое воспаление суставов. Многочисленные исследования показали, что у людей с ревматоидным артритом вероятность развития лимфомы в 2 раза выше, чем у людей без него.

Ученые выяснили, что баланс бактерий в кишечнике, который напрямую зависит от диеты, является ключевым фактором развития артрита. Хроническое воспаление, связанное с этим заболеванием, особенно сопряженное с низким уровнем активности, постепенно ослабляет иммунную систему и может привести к развитию рака.

Поэтому отказ от продуктов, о которых пойдет речь ниже, способен в разы снизить риски развития как артрита, так и рака. К тому же, убережет и от других недугов. Хроническое воспаление фактически связано с большинством известных заболеваний.

Переработанное мясо

Бекон, колбаса, мясные деликатесы – продукты, безусловно, вкусные, но какие опасные. Из-за потребления риски удваиваются. В них очень много насыщенных жиров, которые запускают воспаление в организме. В то же время нитраты и нитриты, которые производители используют в качестве консервантов, напрямую связаны с развитием рака.

Высокие температуры, при которых готовятся копчености, приводят к образованию вредных веществ, вызывающих опухание суставов. К тому же, появляется канцерогенное химическое вещество под названием акриламид. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление копченостей и обугленного мяса в виде шашлыка может увеличить риск развития рака поджелудочной железы на 60 процентов.

Рафинированные углеводы

Человек потребляет их ежедневно, а надо бы сократить до минимума. Под рафинированными углеводами скрываются выпечка, белый хлеб, сладости и так далее. После употребления такой пищи резко повышается не только уровень сахара, но и уровень воспалительных цитокинов в крови.

В результате боль при артрите усиливается. Сахар, к тому же, является главным элементом питания рака.

Переход на цельнозерновой хлеб, хлопья и макароны будет иметь огромное значение для здоровья кишечного биома.

Гидрогенизированные масла

Гидрогенизированные масла увеличивают риск как онкологических заболеваний, так и артрита. Причина – высокая доза кислоты омега-6. Эта жирная кислота необходима организму, но в разумных количествах. Должен быть соблюден баланс между омега-3 и омега-6. Первой необходимо организму гораздо больше, чем омега-6.

Почти все обработанные пищевые продукты содержат гидрогенизированные масла, но больше всего их в печенье, крекерах, пирожных, сладостях. Поэтому при возможности стоит отказаться от покупок этих продуктов, самостоятельно готовя дома полезные сладости.

Соль

Некоторые убеждены, что от соли стоит отказаться. Так ли это? Соль – важнейший продукт, в котором организм нуждается. Хотя бы потому, что она работает в сотрудничестве с калием, регулируя функцию почек.

Однако современные продукты содержат много соли, а ее переизбыток делает из соли не друга, а врага.

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Производители продуктов питания соли не жалеют, так как это натуральный усилитель вкуса, который заставляет человека еще и еще съесть то или иное изделие пищевой промышленности. Даже в сладких продуктах содержится немало соли, и это настоящая проблема.

Чрезмерное потребление соли повышает ваше кровяное давление и увеличивает риск рака желудка. Не удивительно, что соль также может воспаление в суставах.

Добавленный сахар

Почему именно добавленный и что, собственно, это означает? Добавленный сахар – это, означает, скрытый. Явный сахар – в чае, в конфетах и так далее. Люди, придерживающиеся здорового образа жизни, белым сахаром не злоупотребляют.

Проблема в том, что сахар содержится сейчас едва ли не в каждом продукте, который предлагает нам пищевая промышленность. В газированной воде, фруктовых соках, фитнес-батончиках и так далее.

Употребление в пищу слишком большого количества сахара приводит к резкому увеличению уровня конечных продуктов гликирования (AGE) в кровотоке. Это происходит, когда сахар взаимодействует с белком или жиром в организме.

Добавленный сахар связан не только с развитием рака и артрита, но также с диабетом, поскольку его высокий уровень приводит к повышению воспалительных маркеров – цитокинов.

Молочные продукты

Молочные продукты – это отдельный разговор. Как говорят ученые, они могут увеличивать либо не увеличивать риск развития рака или артрита. Все зависит от индивидуальных особенностей. Белок в молоко в редких случаях может раздражающе действовать на суставы.

Молочные продукты, согласно имеющимся научным данным, также связаны с увеличением рака простаты. В то же время ученые выяснили, что их потребление снижает риски заболеть колоректальным раком.

Молочные продукты содержат важный белок и кальций. Поэтому разумно не отказываться от продукта полностью, а употреблять в разумных количествах. Если же после молока ощущается явный дискомфорт, лучше от него отказаться.

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