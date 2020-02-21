Названы 6 продуктов, которые могут спровоцировать артрит и рак

Высокие температуры, при которых готовятся копчености, приводят к образованию вредных веществ, вызывающих опухание суставов. К тому же, появляется канцерогенное химическое вещество под названием акриламид. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление копченостей и обугленного мяса в виде шашлыка может увеличить риск развития рака поджелудочной железы на 60 процентов.

Рафинированные углеводы

Человек потребляет их ежедневно, а надо бы сократить до минимума. Под рафинированными углеводами скрываются выпечка, белый хлеб, сладости и так далее. После употребления такой пищи резко повышается не только уровень сахара, но и уровень воспалительных цитокинов в крови. В результате боль при артрите усиливается. Сахар, к тому же, является главным элементом питания рака.Переход на цельнозерновой хлеб, хлопья и макароны будет иметь огромное значение для здоровья кишечного биома.

Гидрогенизированные масла

Гидрогенизированные масла увеличивают риск как онкологических заболеваний, так и артрита. Причина – высокая доза кислоты омега-6. Эта жирная кислота необходима организму, но в разумных количествах. Должен быть соблюден баланс между омега-3 и омега-6. Первой необходимо организму гораздо больше, чем омега-6.Почти все обработанные пищевые продукты содержат гидрогенизированные масла, но больше всего их в печенье, крекерах, пирожных, сладостях. Поэтому при возможности стоит отказаться от покупок этих продуктов, самостоятельно готовя дома полезные сладости.

Соль

Некоторые убеждены, что от соли стоит отказаться. Так ли это? Соль – важнейший продукт, в котором организм нуждается. Хотя бы потому, что она работает в сотрудничестве с калием, регулируя функцию почек. Однако современные продукты содержат много соли, а ее переизбыток делает из соли не друга, а врага.Читайте на Информинг.Ру: Мануальный терапевт рассказал, как сохранить осанку при сидячей работеПроизводители продуктов питания соли не жалеют, так как это натуральный усилитель вкуса, который заставляет человека еще и еще съесть то или иное изделие пищевой промышленности. Даже в сладких продуктах содержится немало соли, и это настоящая проблема.

Чрезмерное потребление соли повышает ваше кровяное давление и увеличивает риск рака желудка. Не удивительно, что соль также может воспаление в суставах.

Добавленный сахар

Почему именно добавленный и что, собственно, это означает? Добавленный сахар – это, означает, скрытый. Явный сахар – в чае, в конфетах и так далее. Люди, придерживающиеся здорового образа жизни, белым сахаром не злоупотребляют. Проблема в том, что сахар содержится сейчас едва ли не в каждом продукте, который предлагает нам пищевая промышленность. В газированной воде, фруктовых соках, фитнес-батончиках и так далее.Употребление в пищу слишком большого количества сахара приводит к резкому увеличению уровня конечных продуктов гликирования (AGE) в кровотоке. Это происходит, когда сахар взаимодействует с белком или жиром в организме. Добавленный сахар связан не только с развитием рака и артрита, но также с диабетом, поскольку его высокий уровень приводит к повышению воспалительных маркеров – цитокинов.

Молочные продукты

Молочные продукты – это отдельный разговор. Как говорят ученые, они могут увеличивать либо не увеличивать риск развития рака или артрита. Все зависит от индивидуальных особенностей. Белок в молоко в редких случаях может раздражающе действовать на суставы.Молочные продукты, согласно имеющимся научным данным, также связаны с увеличением рака простаты. В то же время ученые выяснили, что их потребление снижает риски заболеть колоректальным раком. Молочные продукты содержат важный белок и кальций. Поэтому разумно не отказываться от продукта полностью, а употреблять в разумных количествах. Если же после молока ощущается явный дискомфорт, лучше от него отказаться. Яндекс Дзен