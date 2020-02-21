Хоакин Феникс забрал корову и ее теленка со скотобойни

Владелец скотобойни отказался убивать корову, неожиданно для него отелившуюся перед убоем.

Актер Хоакин Феникс посетил скотобойню в городе Пико Ривера, штат Калифорния. Он забрал корову и ее теленка, видеозапись произошедшего опубликована на YouTube-канале farmsanctuary.

Владелец скотобойни отказался убивать корову, неожиданно для него отелившуюся перед убоем. Феникс отвез животное на ферму зоозащитников Farm Sanctuary.

Ранее в феврале актер получил премию «Оскар» за главную роль в фильме Мартина Скорсезе «Джокер». Принимая награду, Феникс высказался в защиту молочных пород коров, которых человечество эксплуатирует.