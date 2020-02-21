Кемалистская партия Турции: Анкара при поддержке Москвы попытаться найти решение сложившейся ситуации

Заместитель председателя кемалистской партии Унал Чевикоз сделал заявления касательно сирийского кризиса и возможной военной операции Турции в Сирии.

«Наш народ не хочет воевать с Сирией. Мы – Народно-республиканская партия (chp) – не хотим войны. И считаем, что у сирийского конфликта может быть мирное решение . Но есть и те, кто хочет войны. У нас нет ни одной законной причины воевать с Сирией. До тех пор, пока нет жизненно важной причины для войны, война – преступление. Турция должна отказаться от амбиций изменить режим в Сирии. В адрес Турции со стороны Сирии нет никаких угроз. Но есть проблема беженцев. И для решения этого вопроса нужно общаться и договариваться с Дамаском. Мы считаем, что Анкара не должна проводить военную операцию. Вопрос должен быть решен мирными методами, в первую очередь дипломатическим путем. Турция должна открыто рассказать о своих беспокойствах России касательно беженцев, и при поддержке Москвы попытаться найти решение сложившейся ситуации», — заявил депутат.