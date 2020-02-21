Прототипы главных героев фильма «Адъютант его превосходительства»

Похожи ли белые офицеры, ставшие прототипами героев фильма «Адъютант его превосходительства», на свои экранные образы

Этот пятисерийный фильм, вышедший в 1969 году, был не менее популярен, чем последующие за ним «Семнадцать мгновений весны». В «Адъютанте его превосходительства» впервые были представлены яркие, вызывающие симпатию, образы белых офицеров, которые, оказывается, тоже любили Россию. А красный разведчик, элегантный капитан Кольцов — это тот же Штирлиц, только в период гражданской войны. У главных героев фильма имелись реальные прототипы. Кто же эти люди и насколько они соответствовали своим экранным образам?

Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства». Генерал Ковалевский и его адъютант Павел Кольцов

Кадр из хроники: слева — генерал В.З. Май-Маевский, за ним, в фуражке с белым околышем, его адъютант Павел Макаров, прототип Павла Кольцова

Владимир Зенонович Май-Маевский

Многие зрители запомнили в фильме Владимира Зеноновича Ковалевского, интеллигентного и мудрого белого генерала, которого блестяще сыграл Владислав Стржельчик, кроме того обладающий и поразительным внешним сходством со своим героем. Прототипом Ковалевского послужил генерал Белой армии Май-Маевский.

Генерал Ковалевский (В. Стржельчик) и его прототип генерал Май-Маевский

Владимир Май-Маевский в молодости

Уже во время Первой мировой войны он проявил себя настоящим героем. Капитан Кольцов говорит в фильме генералу Ковалевскому:

«Кто не знает имени генерала, который первым на германском фронте получил за храбрость золотое оружие! Имени генерала, который под Тарнополем вышел под пули и увлек за собой солдат в штыковую атаку!».

Это случилось и в реальной жизни с генералом Май-Маевским. За ту самую атаку под Тарнополем генералу помимо имперских наград вручили еще и «Георгия с веточкой». Этой награды, введенной после Февральской революции, удостаивались военачальники в знак солдатского уважения и исключительно по решению солдатского собрания. Генерал Май-Маевский такое уважение заслужил.

Командующий Добровольческой армией

Плакат «Командующий Добровольческой Армией генерал-лейтенант Владимир Зенонович Май-Маевский»

Не приняв Октябрьскую революцию, весной 1918 года Май-Маевский вступил в Добровольческую армию, начав с должности рядового. А уже вскоре был назначен командующим дивизией.

Смотр 2-го Корниловского ударного полка, Ростов. Командующий белой Добровольческой армией генерал Владимир Май-Маевский (на переднем плане), июль 1919

Быстро разросшаяся до целой армии, его дивизия в 1919 году успешно продвигалась к Москве, занимая одну территорию за другой…

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Генералы В.З. Май-Маевский и Н.С. Тимановский наблюдают за боем у станции Лиски. 1919 г. За Май-Маевским — П.В. Макаров, тот самый адъютант

Генерал отличался необыкновенной храбростью и безупречной честностью. Однако интеллигентность в той степени, в которой ею обладал генерал Ковалевский, для Май-Маевского не была характерна. Владимир Зенонович мог быть и грубым, и жестоким, особенно, если это касалось большевиков. На захваченных территориях генерал без всяких сомнений и сожалений отдавал приказы об их массовых расстрелах. Осенью 1919-го Добровольческая армия генерала Май-Маевского дошла до Курска и Орла.

Май-Маевский и Деникин принимают парад войск в Харькове

В освобожденной Малороссии. Жители Полтавы качают генерала Май-Маевского летом 1919-го

Встреча Май-Маевского в Киеве, 1919 г., позади Бредов Н.Э. и Юзефович Я.Д. Сентябрь 1919 г.

Закат карьеры и последние дни генерала

В фильме Ковалевский предстает практически безупречным офицером, вызывающим к себе только симпатии. В реальности же дело обстояло не совсем так, генерал был закоренелым пьяницей.

К концу осени 1919 года удача отвернулась от Май-Маевского, мощные удары красных под Тулой и Орлом заставили его армию отступать. И если до этого генерал мог как-то справляться и держать себя в руках, вынести поражение Добровольческой армии он не смог и сорвался.

Последовал закономерный финал — в конце ноября 1919 года Май-Маевский был отстранен от должности командующего армией — за военные неудачи и «моральное разложение». Вместо него на эту должность Деникин назначил генерала Врангеля, который уже давно находился с Май-Маевским в конфронтации.

Письмо Деникина об отставке Май-Маевского Фото: Гуверовский архив.

Когда Врангеля спросили, в каком состоянии находится принятая им от Май-Маевского армия, он лаконично ответил: «Пьянство и грабежи, повальные грабежи».

Проведя какое-то время в Новороссийске, во время наступления красных бывший командующий перебрался в Крым, продолжая пить. Врангель предпринял было попытку вернуть его на военную службу, но из этого ничего не вышло.

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В ноябре 1920-го года остатки Белой армии спешно покидали Крым, но 53-летний Май-Маевский уехать с ними не смог — он умер от сердечного приступа. Говорят, последними его словами были: «Как хорошо умереть на родине…». Умер генерал на родине, но где его похоронили — неизвестно.

Макаров Павел Васильевич — подпольщик или авантюрист?

Павел Кольцов (Ю. Соломин) и его прототип Павел Макаров

Был реальный прототип и у Павла Кольцова — это Павел Васильевич Макаров, некоторое время находившийся на службе у генерала Май-Маевского в качестве его адъютанта. Только жизнь Павла Макарова оказалась намного запутаннее, чем у Павла Кольцова.

Окончив школу прапорщиков в Тифлисе, в Первую мировую воевал на румынском фронте, был ранен. После начала Гражданской войны Павел примкнул к красным, став их агитатором — вербовал добровольцев в отряды Красной Гвардии.

Но оказавшись под Мелитополем в плену у белых, сумел уцелеть, выдав себя за штабс-капитана. Проверить эту информацию тогда не было возможности, ему поверили и зачислили в ряды Добровольческой армии. Благодаря способности располагать к себе людей, Макаров сумел быстро занять пост адъютанта генерала Май-Маевского, в то время уже командующего армией. Полное доверие и расположение генерала он во многом заслужил благодаря своему «стукачеству» и услужливости. При необходимости всегда добывал для генерала спиртное, организовывал увеселительные банкеты с дамами.

Павел Макаров в вагоне Май-Маевского

Адъютант генерала Май-Маевского Павел Макаров

«Павел Андреевич, Вы шпион?»

Кем же на самом деле был штабс-капитан Макаров? На должности адъютанта он гораздо больше был похож на авантюриста, чем на героического разведчика красных.

Завершилась карьера адъютанта для Макарова тем, что его, вслед за братом-подпольщиком, в начале 1920 года, обвинив в связях с большевистским подпольем, арестовали. Правда, из тюрьмы ему удалось сбежать, после чего, повоевав вдобавок еще и за зеленых, он ушел в горы к партизанам. После того, как Крым взяли красные, устроился на работу в ЧК.

Вскоре вышла его книга воспоминаний «Адъютант генерала Май-Маевского», в которой он описал свою службу у белого генерала, представив себя при этом разведчиком, работавшим на красных, а в дальнейшем — руководителем севастопольского подполья.

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Книга пользовалась большим успехом, несколько раз переиздавалась. Но одновременно в органы стали поступать гневные письма, требующие запретить книгу, как идеологически вредную, и изъять ее из продажи. Писали в том числе и бывшие подпольщики. В ходе проведенного следствия выяснилось, что не все описанное в мемуарах соответствует действительности. Книгу запретили, Макарова выгнали с работы, лишили звания «Красный партизан» и персональной пенсии, а в 1937 году арестовали.

Документов, подтверждающих деятельность Макарова в годы Гражданской войны, сохранилось очень мало, но все же они были. Кроме того, нашлись его боевые товарищи, которые не побоялись и смогли отстоять его честное имя. В 1939 году Макарова полностью реабилитировали, вернув ему и награды, и звания, и пенсию.

В годы Великой Отечественной войны Макаров вновь ушел в партизаны, возглавив самый большой отряд в Крыму. Деятельность его отряда в тылу врага была настолько успешной, что за голову Макарова немцы предлагали несколько миллионов рублей, а наше командование отметило заслуги партизанского командира несколькими боевыми орденами. Но за эту свою деятельность Макарову пришлось заплатить высокую цену — гитлеровцы повесили его мать.

После войны вновь появился интерес к написанным им мемуарам. В 1968 году в одном из журналов «Вокруг света» был напечатан сценарий к фильму «Адъютант Его Превосходительства», авторами которого были Болгарин и Северский. В основу сценария легла написанная Макаровым книга, о чем авторы вначале упомянули, но в дальнейшем имя Макарова исчезло. Болгарин и Северский утверждали, что сценарий они написали сами, и прототипом Кольцова является вовсе не Макаров, а другой адъютант генерала — ведь их у него было несколько. Когда Макаров попытался восстановить справедливость, на него вновь обрушился шквал клеветы и разбирательств, и ничего добиться он так и не смог. Кстати, за этот фильм оба сценариста, как и остальные создатели фильма, получили Государственные премии. А Макаров вскоре после того, как фильм показали по телевидению, умер. От обиды, сердечной боли и унижений…

отсюда

03.05.2018