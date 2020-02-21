Настоящая история игрушек: как появились первые куклы и другие развлекательные предметы

Что появилось раньше: игра или труд, как развлекались боги Древнего Египта и кто, кроме людей, играет в куклы. Что еще вы не знали об игрушках?

Для чего нужны игрушки? Кажется, ответ очевиден — для развлечения детворы. Но все не так просто. Ученые полагают, что игра — это, скорее, многофакторное явление. Одни считают, что ее породил труд, другие — что труд сам формой игры для первобытного человека. Третьи роднят игру с искусством, которое, как известно, тоже зародилось в палеолите (свидетельство тому — наскальная живопись, статуэтки и украшения). А еще первые игрушки были предметом культа и лишь потом превратились в детскую забаву. Но какая игрушка заслуживает звание самой древней?

Рубило

Когда: 250 000 — 160 000 лет назад

Материал: Камень

Функция: Игрушка, учебное пособие

Каменное рубило, или попросту нечто вроде первобытного топора, можно назвать первой игрушкой в мире. Миниатюрные орудия весом 17 г и длиной 4,4 см были найдены в местечке Квинтелуйхен в Голландии. Их авторы наши далекие предки — гейдельбергские люди. Впрочем, это лишь те игрушки, чтобыли найдены. А ведь большая часть материальной культуры изготавливалась вовсе не из камня, а из дерева, кожи или шерсти (таким же образом дело обстоит у современных племен), поэтому не сохраняется.

Интересно то, что миниатюрные рубила могли быть не только забавой, но и учебным пособием. Потому что некоторые из найденных предметов явно выполнены искусным мастером, другие имеют среднее качество, поэтому, вероятно, их изготавливал подмастерье, ну а третьи совсем плохи: их мастерил новичок.

Кукла

Когда: 35 000 — 40 000 лет назад

Материал: Кость, мягкие породы камня, глина, охра, дерево, кожа, воск, солома, текстиль, папье-маше

Функция: Игрушка, предмет культа

На роль самой первой игрушки человечества претендует и кукла. Ведь с неким прообразом кукол играют даже девочки-шимпанзе (что характерно, детеныши-самцы так не делают). Приматы нянчат их и носят с собой. Правда, настоящими куклами эти предметы назвать нельзя — это всего лишь палки. Но поскольку шимпанзе — наш ближайший сородич, ученые предполагают, что нечто подобное могли делать и наши далекие предки — австралопитеки.

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Самыми же древними куклами являются статуэтки, которые, скорее всего, были изготовлены с религиозной целью. Это так называемые палеолитические венеры. Их делали из кости животных (как правило, мамонта или слона) или мягких пород камня (известняка, кальцита, стеатита, мергеля). У многих из них есть общие черты: крайняя тучность и выраженные половые признаки — грудь и вульва. А вот голова часто была совсем крошечной или ее не было вовсе — вероятно, древние люди не считали голову женщины хоть сколько-нибудь заслуживающей внимания. Так или иначе, ученые полагают, что венеры имели отношение к культу плодородия. Все они покрыты простой резьбой, а некоторые еще и охрой. Самой древней из найденных является «Венера из Холе-Фельс», найденная в Германии. Возраст «старушки»: 35 000 — 40 000 лет.

Лепили наши предки и фигурки животных. Поэтому куклы могли быть не только прекрасными дамами, но и, к примеру, бизонами или мамонтами.

В Древнем Египте куклы уже предназначались не только для сакральных нужд, но и для «игральных». Последние представляли собой деревянные или керамические расширяющиеся книзу сосуды с волосами из нитей и бусинок и укороченными руками. В Древней Греции любили кукол из ткани, воска или глины. А в Риме иногда даже делали из янтаря, серебра или золота. И римские, и греческие куклы продавались в обнаженной натуре — без одежды. Предполагалось, видимо, что хозяин сошьет нужное сам.

А вот у древних славян куклы были прежде всего оберегами. Их часто шили девочкам в период полового созревания. А кукол-куваток клали в люльки младенцев, чтобы уберечь от злых духов. То же самое делали и когда человек заболевал — в постель к нему помещали красивую куклу, чтобы болезнь перешла на нее. Через некоторое время куклу сжигали. А еще такую игрушку могли положить в гроб покойнику.

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В XIX веке самые красивые куклы хранились в шкафу как ценное произведение искусства. Все, что могли дети, — любоваться ими. А вот куклы из соломы, ткани или глины были вполне доступны, хоть и не отличались натуралистичностью. Добиться последнего, а заодно и снизить цену на кукол в том же XIX веке позволила простая технология — папье-маше. Именно в это время появляются первые говорящие, плачущие и даже ходящие куклы.

Самой продаваемой куклой в истории стала знаменитая Барби. Несмотря на всенародную любовь, некоторые девочки обращаются с ней крайне жестоко: обезглавливают и жарят в микроволновке. Этот синдром даже назвали «стадией ненависти к Барби», которому было посвящено отдельное исследование, проведенное учеными из английского Университета Бата. Предполагается, что Барби вызывает ненависть из-за того, что навязывает девочкам недостижимые стандарты красоты.

Мяч

Когда: 13 800 лет назад

Материал: Глина, кожа, лен, солома, мох, перья, веревка, мочевой пузырь животных

Функция: Игрушка, предмет культа

Мяч — одна из самых древних игрушек. Свидетельства о нем обнаружили в пещере Фонтанэ во Франции: 13 800 лет назад два ребенка бросали здесь глиняный мяч, отчего на полу пещеры остались небольшие вмятины.

Тогда эти двое еще не знали, что этому «колобку» предстоит стать любимой игрушкой всех времен и народов. Самые старинные мячи находят в древнеегипетских гробницах (3500 год до н. э.). Они сшиты из кожи и льна и набиты соломой. Историки считают, что их использовали во время обрядов плодородия — набивали семенами и гоняли по полям. А еще в период 2500 лет до н. э. в долине Нила играли в нечто похожее на футбол. Впрочем, не столько играли, сколько опять же совершали ритуал. Участники делились на две команды, каждая из которых играла на стороне своих богов. Тут тоже было свое подобие ворот, в которые загоняли мяч (правда, не ногами, а палками). Кто загонит наибольшее число раз — те боги и победили.

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Любили мяч и в Древней Греции. Эллины считали шар самым совершенным предметом, ведь он был похож на солнце! Греки шили мячи из кожи, набивая внутри мхом или перьями.

Не позабыли о мяче и в хмурое Средневековье. В Музее Смита, что в шотландском округе Стерлинге, хранится мяч возрастом 450 лет, вероятно, некогда принадлежавший самой Марии Стюарт. Игрушка сделана из свиного мочевого пузыря и обшита толстой кожей.

А вот первый резиновый мяч «прискакал» к нам из Центральной Америки. Индейцы делали его из своего любимого каучука. И не прогадали — мячи делают из резины до сих пор. Говорят, что первый такой мяч в Европу привез Христофор Колумб.

Погремушка

Когда: 4300 лет назад

Материал: Глина, золото, бронза, кость, кожа, сушеные цветы и фрукты

Функция: Игрушка, музыкальный инструмент, предмет культа

Одна из древнейших погремушек найдена в Египте и датируется примерно 2300 годом до н. э. Впрочем, настоящей погремушкой этот замысловатый предмет назвать нельзя. Потому что это музыкальный инструмент — систр (от древнегреческого глагола «трясти»). И тогда он вовсе не служил успокоительным для маленьких детей, а использовался в ритуалах, посвященных культу богини Исиды. Навершия систра обычно украшали изображением кошки с человеческим лицом, на рукоятке красовалось лицо богини неба Хатхор и богини-кошки Бастет. Систры были очень красивы и изготавливались из золота, кости и бронзы.

Вероятно, образ систра и породил идею погремушки. Впрочем, такие же образы могли рождать и другие музыкальные инструменты у других народов: маракасы, кастаньеты или бубны.

Погремушки делали не только из металла, но и из глины (например, в виде маленьких птиц, зверей или шариков с камушком или бусинками внутри), а то и просто засушивали головки мака или фрукты (не исключено поэтому, что последние использовались нашими предками задолго до появления систра). Позже эта забавная вещица перекочевала в Шумерское царство, Древнюю Грецию, Рим, а затем распространилась и по всему миру.

01.03.2018