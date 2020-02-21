Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

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Reuters

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что серьезно обеспокоен агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Как стало известно, общение прошло по инициативе турецкой стороны.

Уточняется, что центральной темой разговора лидеров двух стран стала текущая ситуация в Идлибской зоне деэскалации.

«Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии», — указано в сообщении.

Там отметили, что Путин и Эрдоган также договорились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу для уменьшения напряженности, мирного урегулирования и нейтрализации террористической угрозы.

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