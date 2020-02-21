Репетиция парада в 2020 году в Москве начнется за месяц до 9 мая

Репетиция парада в 2020 году в Москве будет традиционно проходить перед самим парадом Победы на Красной площади. В основном сам Парад начинается в 10:00. Трансляция его идет по всем телевизионным каналам в прямом эфире. Однако посмотреть репетицию можно будет ранее.

Расписание репетиций Парада Победы в Москве

Только ветераны ВОВ, их родственники, военные чиновники или представители министерства могут посмотреть Парад в живую. Все остальные смогут это сделать только по прямой трансляции. Места на трибунах рассчитываются только на 1500-2000 человек. Однако увидеть всю военную технику, и полностью весь парад со 100-процентной точностью получится во время репетиции.

В основном, все тренировочные выступления проходит на территории Подмосковья. В 2020 году практически все моменты из репетиции будут проводить в Алабино. И лишь в начале мая все переберутся на Красную площадь.

На Алабинском полигоне репетиции стартуют с 15 марта. И только с 29 апреля вся техника будет отправлена в столицу Российской Федерации. Точное расписание в настоящее время пока неизвестно, поэтому можно ориентироваться только на прошлогодние даты:

Все даты ориентировочны, взяты с прошлого года. Для того, чтобы провести вечерние репетиции улицы в основном перекрывают. Сейчас известно только то, что в этом году в Параде Победы будут принимать участие около 400 единиц техники и около 15 тыс. человек.

Авиация и техника на Параде Победы в 2020 году

В основном репетировать пролет воздушной техники начинают приблизительно за один месяц до самого действия. Происходят все тренировки в Подмосковье. В прошлом году первое выступление в рамках репетиции прошло 8 апреля. Однако на 2020 год пока нет никаких точных дат.

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Известно лишь то, что вылеты будут проходить из разных точек, из разных аэродромов. Запуск авиации начнется приблизительно в то время, как она должна появиться на Красной площади во время самого парада.

Посмотреть репетицию авиационной техники можно будет практически со всех столичных парков. Также, хорошо все будет видно на Красной площади.

Посмотреть на тренировки выступления пеших подразделений и военных установок можно будет по обычному маршруту, где проходит ежегодно Парад Победы. Войска начнут собираться возле дома 45 по улице Нижние Мневники.

Когда будет Парад Победы в 2020 году в РФ

В этом году на Красной площади парад будет длиться на протяжении полутора часов. В честь 75 годовщины Победы мероприятие решили сделать более масштабным. Юбилейный парад Победы состоится при участии 15 тыс. военных служащих. Задействовано в мероприятии будет почти 400 единиц наземной и авиационной техники.

На параде можно будет увидеть новые образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО. Также, будут представлены ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины для пехоты.

В 2020 году принять участие в Параде пригласили военных из 20 стран мира. Некоторые из них уже ответили согласием.

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