Развлечения в минус 53: россиянин забил гвоздь бананом

Он показал, как ведут себя фрукты при экстремально низких температурах.

Житель якутского города Норба показал, как ведут себя фрукты и предметы быта при экстремально низких температурах. Ролик он опубликовал в середине января на своем канале в YouTube.

На видео россиянин сообщает, что на улице минус 53 градуса, и демонстрирует замерзшие банан и яблоко. Затем он берет доску и гвозди и начинает забивать их фруктами, которые оказывают чрезвычайно прочными. В итоге гвоздь был забит, а от продуктов откололись небольшие кусочки.

Потом северянин хватает предмет, похожий на фанеру, и говорит, что это простынь. Замерзнув, она сохранила форму, и автор ролика ставит ее ребром, прислоняя к столу так, что та не падает. Он показывает ткань вблизи, сминает ее, она хрустит, ломается, легко рвется как бумага. В конце мужчина приносит замерзший провод, сгибает его, и тот ломается напополам, словно ветка.

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