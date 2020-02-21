«Парламент Турции в 2019 году потратил более 31 млн лир на аренду автомобилей»

Парламент заплатил в общей сложности 31 млн 86 тыс. лир по четырём счетам, сообщила Билгич в ответ на парламентский вопрос депутата главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Сезгина Танрыкулу.

По словам заместителя председателя TBMM, парламент выплатил в общей сложности 1 млн 920 тыс. 48 лир, не считая заработной платы водителям, за 66 автомобилей, которые были арендованы на четыре месяца.

Каждая из 66 машин обошлась ежемесячно в 17 тыс. 987 лир, в то время как ранее арендованные автомобили стоили парламенту 7 тыс. 272 лир каждый, пишет Duvar.

TBMM объявил ещё один тендер на 66 транспортных средств без водителей, которые будут арендованы на 24 месяца дочерней компанией Почтовой службы Турции (PTT).

Абсолютно новые автомобили, арендованные компанией PTT, стоят в общей сложности 28 млн 492 тыс. 800 лир, при этом каждое авто ежемесячно обходится в 17 тыс. 987 лир.

Надо сказать, что в 2019 году TBMM арендовал 10 автомобилей с водителями на три месяца для обслуживания сотрудников в Стамбуле.

Аренда стамбульских машин стоила порядка 358 тыс. 695 лир, что ежемесячно составляет сумму в размере 12 тыс. 289 лир на транспортное средство.

Тот же персонал в Стамбуле также арендовал 12 автомобилей без водителей общей стоимостью 315 тыс. лир.

У парламента ещё есть открытая заявка на 27 автомобилей, которые будут взяты в аренду на 35 месяцев.