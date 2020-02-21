Шаляпин удивил бывшую жену голым фото с девушкой на руках

Артист и его партнерша позируют голыми перед камерой.

Скандально известный певец и телеведущий Прохор Шаляпин удивил подписчиков своего Instagram странным фото. Молодой человек позирует перед фотграфом абсолютно голым, держа на руках обнаженную девушку, грудь которой прикрыта кружевной тканью. При этом заметно, что над фотографией серьезно потрудились мастера фотошопа.

Фотография восхитила экс-супругу Шаляпина — 64-летнюю бизнесвумен Ларису Копенкину. Женщина назвала в комментариях Прохора "шикарным", а также высказалась относительно подписи шоумена о перрфомансе 1974 года "Ритм 0". На иецхэзжн это Копенкина заявила, что злоба и жестокость страшнее любого вируса, причем от этого, "увы, нет прививок".

Отметим, что Прохор Шаляпин рассказал о скандальном инциденте с югославской художницей Мариной Абрамович, которая предоставила зрителям возможность в течение нескольких часов делать с собой все что угодно. В результате интеллигентная и образованная публика принялась буквально пытать девушку.

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"После перформанса обнаженная Марина со слезами на глазах и истекая кровью пошла навстречу зрителям. Отчего они в буквальном смысле трусливо выбежали из зала. Ни один не смог посмотреть ей в глаза, побоявшись даже взглядом ответить за действия.." — пишет Прохор.

При этом он раскритиковал хейтеров в Сети подобно тем людям, которые издевались над Абрамович.

"И эти недолюди среди нас. Они строчат угрозы и «мнения» с соседнего офисного компьютера, болтают с вами у подъезда, стоят за спиной в очереди, ваши дети учатся с их отпрысками в одном классе. Живя в условиях ответственности за слова и действия, они улыбаются в глаза. Но дай волю – вонзили бы лезвия под ногти", — негодует он.

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