Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, кто разбогатеет до конца февраля 2020 года

Известный специалист рассказал, кого ждет денежный успех в текущем месяце.

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, у каких знаков Зодиака в ближайшие дни ожидается финансовый успех. По оценкам эксперта, денежный поток откроется с 21 по 28 февраля.

По словам Павла Глобы, денежные прибавления ждут в это время Овнов. Вы можете выиграть в лотерею или получить прибыль из других неожиданных источников. Распорядиться финансовым благополучием рекомендуется с умом и не растрачивать деньги впустую.

У Козерогов в последние дни иецхэзжн зимы также ожидаются крупные поступления денег. В это время у вас произойдет резкий рост интуиции, благодаря чему вы поймете, откуда лучше всего можно извлечь прибыль. У вас появятся новые возможности, и из их многообразия вы сможете выбрать ту, что принесет вам большую прибыль.

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Финансовые прибавления с 21 февраля по 28 февраля 2020 года произойдут у Рыб. Вы вернете старые долги и получите в полной мере оплату за свой прежний труд. Это могут быть бонусы от давно закрытого и забытого проекта, а может быть аванс за новую работу или контракт.

Ранее TopNews писал о том, что астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которые разбогатеют в марте 2020.