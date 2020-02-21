Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом

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Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности в Москве, 20…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает «Интерфакс».

Песков отметил, что обсуждалась ситуация в Идлибе в контексте предстоящего телефонного разговора российского и турецкого лидеров.

«Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции», — сказал Песков.

Ранее в ситуация в Идлибе обострилась после попытки российских и турецких войск ввести режим тишины, на что боевики ответили агрессией.

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