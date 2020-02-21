ОСПА — 9 крамольных Фактов о Первом в истории Биологическом Оружии

Изобретение прививки от оспы, смертельно опасного инфекционного заболевания, обычно рассматривают только с одной стороны – как благо.

Но есть и другая сторона медали – у обладателя секрета прививки появляется возможность безопасно и безнаказанно применять оспу для военных целей в качестве бактериологического оружия массового поражения.

Поэтому не стоит удивляться, например, на такие новостные заголовки 10-летней давности: “Америка и Россия отказались уничтожить находящийся в спецлабораториях вирус натуральной оспы, несмотря на призывы ВОЗ.” Сейчас мы посмотрим на факты, которые меняют картину, изложенную в официальных хрониках.

Англичане к началу первой половины 18 века уже достаточно широко практиковали прививку от оспы, но только для избранных лиц, что позволило им безопасно для себя применять оспу как бактериологическое оружие массового поражения против индейцев Северной Америки.

Давайте посмотрим, как принцесса Уэльская принимала меры к скорейшему привитию оспы двум дочерям. Эти меры начинались с опытов над людьми. А именно над приговоренными к смерти шестью преступниками. Один из этих преступников, посланный в город, где свирепствовала в то время оспенная эпидемия, «остался совершенно нетронутым болезнью». Точно так же безуспешной оказалась попытка привить оспу вторично одному из этих же подопытных.

Затем оспопрививание сделали еще пяти сиротам Сен-Джемского прихода, результаты также были положительными. И только после этих опытов приступили к операции на членах королевской фамилии. Получив преимущество в виде прививки, англичане в 18 веке уничтожали индейцев, подсовывая им зараженные оспой вещи и внедряя к ним больных оспой. Эпидемии очищали территории эффективнее, чем огнестрельное оружие.

В 1763 году американский генерал Амхерст писал:

«Возможно ли распространить эпидемию оспы среди племен восставших индейцев? Мы должны использовать любую хитрость, чтобы ослабить их» Вот ещё одна его цитата из письма генерала своему подчинённому полковнику: «Ты должен сделать все возможное, дабы заразить индейцев с помощью одеял, также как ты должен использовать любой другой метод, ради искоренения этой отвратительной расы».Чудо-оружие применялось не только против индейцев, но и против австралийский аборигенов. В январе 1788 года англичане основали первое поселение в Австралии – будущий Сидней, привозя туда заключенных из своих тюрем. После 1789 года среди аборигенов, населявших местность, непосредственно прилегающую к Сиднею, разразилась сильнейшая эпидемия оспы, в результате которой тысячи из них погибли.

Интересно, что довезти свеженькую оспу за время тогдашних многомесячных корабельных путешествий из Старого в Новый Свет естественным способом было невозможно. Даже если на корабль попадал человек в самом начале инкубационного периода, то выздоровление или летальный исход наступали в течение примерно месяца. Таким образом, учитывая скученность на корабле, через полтора месяца на нём переболевали все. Собственно, этим и обусловлено понятие карантина, дословно это слово означало “время из сорока дней”.

Но путешествия длились 2-3 месяца, поэтому в отсутствии морозильных камер нужна была специальная процедура перевозки вируса к аборигенам, не болеющим оспой, и вот как она описана в официальных источниках.

Личный врач испанского короля собрал из сиротских приютов Испании 22 маленьких мальчика, в возрасте от 3 до 9 лет, у кого не было прежде коровьей или натуральной оспы и погрузил их на корабль, идущий в Америку. Во время плавания через Атлантический океан он прививал сирот «живой цепочкой». Двое детей были привиты перед отъездом, и когда пустулы коровьей оспы появились на их руках, отделяемое из тех язв было употреблено для вакцинации двух следующих детей и т.д. до прибытия в Пуэрто-Рико, Мексику и Венесуэлу, где врач обучил этой процедуре местных врачей.

На “Загнивающий Запад” равнялись и правители Российской Империи. Сразу после успешного применение англичанами оспенного бактериологического оружия массового поражения против индейцев весной и летом 1763 года, уже осенью, а именно 1 сентября 1763 г. Екатерина-2 подписала манифест об учреждении в Москве «СиропитАльного Дома», который затем был переименован в Воспитательный дом.

В нём с 1768 года проводились эксперименты на сиротах-младенцах по оспопрививанию. В этом же году в Петербурге прибывшим из Англии врачом Димсдейлом по примеру Екатерины Второй произведены прививки от оспы.

По подсчетам этого врача, только в Петербурге, не считая Москвы, куда он вскоре отправился по просьбе Екатерины II, было привито около 140 аристократов. 10 ноября оспу привили и сыну Екатерины, будущему императору Павлу.