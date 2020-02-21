22.02.2020: нумерологи рассказали об особенностях зеркальной даты

Числа сопровождают нас повсюду. Судя по дате рождения, можно рассказать о судьбе, характере и способностях человека. Числа в нашей жизни могут также указывать на нечто существенное.

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Как отмечают нумерологи, период между 02.02.2020 и 22.02.2020 связан с особым энергетическим фоном, который имеет сильное влияние на людей.

Под влиянием двойки обостряется интуиция, поэтому эксперты рекомендуют доверять внутреннему голосу.

В этот период можно загадывать желания и проводить магические ритуалы

Нумерологи также отмечают, что двойка связана с энергией Неба и является числом внутреннего мира, эмоций, Луны. В некотором смысле двойка противоположна шестерке – числу сбора, получения, забирания.

Поэтому в этот период нужно обратить внимание на внутренний мир. Также специалисты советуют ограничить публичную активность, а также следует развивать в себе энергию отдавания и умение углубляться в себя и воспитывать невозмутимость.

Этот период можно использовать во благо или во вред для себя и окружающих. Все зависит на нашего выбора.

Также стоит отметить, что 22 февраля 2020 года — это 29 лунный день.

Это тяжелый день с отрицательной энергетикой, которому покровительствует Спрут. В эти сутки нельзя предпринимать никаких действий, не рекомендует также начинать новые проекты. В этот день лучше избавиться от всего ненужного — мыслей, связей, информации.

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