23 февраля – День защитника Отечества

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к своей Отчизне, неразрывно связано с празднованием знаменательных дат, которые сплачивают народы России, позволяют отчетливо видеть то, что нас всех объединяет: память о воинской доблести и славе наших отцов и дедов.На кануне празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, в условиях, когда многие политики европейских государств открыто и нагло пытаются пересмотреть суть и итоги Великой победы нашего народа, нам необходимы дни, когда мы вновь встаем «плечом к плечу».В эти памятные дни мои дети и внуки проходят очень важный в их жизни урок истории, урок любви к своей Родине. И не важно происходит это в Дубае или Стамбуле, Риме или Стокгольме, они хоть немного, но чувствуют себя солдатами России. Для меня бывшего солдата ПВО очень важно, что нити, связывающие меня и мою семью с Родиной, обретают 23 февраля зримые очертания прошлого. Я вспоминаю службу, армейских товарищей, всю ту обстановку, которая делала меня солдатом, учила защищать свою Родину, свой дом.Дом, семья были и есть для солдата главным тылом. И я это всегда чувствовал, зная, что, когда бы не пришел домой, мать с отцом, всегда примут меня, «чтоб со мной не случилось». Я с детства по-особому ощущал этот день, когда девочки в школе нам дарили трогательные подарки, Самоукова Зоя Александровна – классный руководитель, (которая «была второй мамой для меня), вела себя по-праздничному торжественно. Наверное, мысленно видела в этот день каждого из нас в военной форме. Исмагил Шангареев — солдат срочной службы в войсках Противовоздушной обороны (ПВО) — 1976 -1978 гг. В нашей семье праздник 23 февраля обозначает начало дней, посвященных воинской славе и памяти, словно предвосхищая день Победы 9 мая. Для меня лично — это так. Одев форму солдата в далеком 1976 году, я как будто принял эстафету из рук отца. Поэтому мои дети и внуки в этот день поют не просто военные песни, а песни времен Великой Отечественной войны. «Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой» В этих словах из знаменитой песни, впервые прозвучавшей в давно ставшим культовом фильме «Офицеры», словно спрессована история нашей страны. В моей семье — героем для всех поколений Шангареевых, будет служить мой отец Каляметдин хазрат – участник той священной войны, который будучи имамом, встал на защиту своей родины как солдат.

Не много было таких имамов, которые не просто молились за победу, а с автоматом в руке добывали ее в боях как Каляметдин хазрат. От отца к сыну в семье Шангареевых передается традиция служению Родине, и я стараюсь привить своим детям и внукам это особое чувство, которое не передается словами. У меня 12 детей и 10 внуков. От 9 человек – это уже взвод. Я верю, что им никогда не придется брать в руки оружие, но помнить, что они потомки тех, кто как Каляметдин хазрат сражались за Родину, они будут всегда. И в этом главный смысл таких дней как 23 февраля – День защитника Отечества.И еще, очень важная составляющая воспитания патриотизма — это моральный стержень. Надеюсь, что пройдут годы и все Шангареевы, где бы они не жили, будут помнить главные слова, которые мой отец и я, много раз произносили:

Служу России!

Видеосюжеты:Видео 1Видео 2Видео 3Видео 4Видео 5Видео 6Видео 7 Исмагил Шангареев с внучкой фронтовика певицей Алсу.

С 23 февраля Вас — защитники Отечества!

Исмагил Шангареев. Лион. 2020 г.