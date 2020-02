Полный Шарлот: Как толерантные певцы дебилизируют Россию

В начале февраля в топе Рунета по запросам оказался 22-летний паренёк из Самары с весьма странной и нетрадиционной для России внешностью и голосом. Раскрутке этого «музыканта» сильно поспособствовал оператор сотовой связи «Мегафон», сделавший его лицом своей компании в промо-ролике, а также передача «Вечерний Ургант» на Первом. Многие, в том числе ровесники Шарлота, считают, что выводом подобного персонажа в широкое публичное поле наш шоубиз в очередной раз «пробил днище».Сей юный самарский талантище не только поёт, но и сочиняет «музыку» и тексты к ней. Такие, например: «Я ха-ачу побыстрее напиться, веселиться, побыстрее забыться». Или вот такие: «Настроение розовое, хочется нюхать твои волосы…»; «Понравилась ты мне, подписался я в Инсте, целую телефон, весь экран в твоём лице». Вся эта мура поётся с придурочными интонациями, мерзостным коверканием русского языка, перемежаемого чмоканьем, стонами и бормотанием.

Сплошное недоразумение

Голос у новой звезды тоже оригинальный, как и фамилия. Сиреноподобный фальцет молодого Витаса или раннее мяуканье «с прищепкой на носу» Преснякова-младшего – это по сравнению с а-ля подростковым блеяньем Шарлота – вершины отечественного эстрадного вокала. Да что там Пресняков, даже примитивные песенки слабоголосого Стаса Михайлова покажутся вполне терпимыми! Среди самых популярных песен Эдуарда Шарлота – «Щека на щеку», «Спать с тобой» и «В кровать тебя хочу». Шарлот также сделал кавер на старую песню «Восьмиклассница» группы «Кино». Песня эта изначально, прямо скажем, не слишком интеллектуальная, в его исполнении приняла оттенок совсем уже какого-то позорного позора, от которого Виктор Цой, наверное, десять раз перевернулся в гробу.Ну а ещё этот певец ртом позирует в душе с девочками-топлес, а также фотографируется с накладными ногтями и в полуженских платьях. В телеэфире он всячески жеманится, строит глазки. Словом, ведёт себя, как дешёвая потаскушка. У всех, кто первый раз его слышит и видит, возникает один и тот же вопрос: это он или она? И многие сходятся на среднем роде «оно». Иные называют его «Монеточкой для девочек», другие – пародией на Юру Шатунова из «Ласкового мая». Кто-то высказывается и вовсе остроумно: «Он хотел стать гомосексуалистом, потом передумал, но было поздно». Однако, пока одни над Эдиком потешаются, другие, случайно увидев, возмущаются, третьи очень грамотно и динамично его продвигают. Как говорил классик: «Ведь если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?».Стоит ли вспоминать Маяковского по такому низменному поводу? Стоит ли вообще писать о подобных явлениях в мире насекомых? Ну, стрекочут себе в травке, блеют на лужку – кому нравится, мол, пусть слушают и смотрят – у нас, типа, свобода. УК Шарлот вроде пока не нарушает, наркотики не рекламирует – только выпивку и блуд. Ну, матернётся раз-другой. Так ведь у нас матерщинники-алкаши – похабники в больших концертных залах выступают, в советах по культуре заседают. А тут всего лишь какой-то розовый полумальчик поёт дурным голосом глупые песенки – надо ли приковывать к нему дополнительное внимание? В мире животных и насекомых много чего происходит. Стоит ли обсуждать это? Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»Всё было бы так, продолжай этот мальчик, как ещё полтора года назад, записывать авто-клипы на самарских пляжах, выкладывая их потом на личном канале в Ютьюбе. Но парнишка-то уже, оказывается, крупная медийная персона! Он выступает в телеэфире ТНТ, MTV и у самого Урганта. Его «творения» звучат по радио Energy и в сериале «Трудные подростки» Рустама Ильясова; он вальяжно дает интервью The Village и концерты на многотысячных стадионах, а респектабельный «АиФ» с почтением сообщает, что музыкант отправился в деревню «творить». Вот так взлёт, едрёный лапоть! И это всё лишь за год из тихих самарских заводей.

Хочешь стать знаменитым – спроси меня как

Эдик родился в Самаре в семье, как он сам говорит, «с еврейско-немецкими корнями». Отсюда и фамилия Шарлот. В пять лет его родители развелись, мать ушла, а мальчика продолжил воспитывать отец. С детства он увлекался музыкой и играл на пианино. Отец настаивал, чтобы отпрыск поступил на машиностроительный факультет Поволжского государственного колледжа, однако тот от учебы уклонился. В армию он тоже как-то не попал. Зато начал музыкальную карьеру клавишником в самарской группе «Капитан Коркин», а после основал собственную группу The Way of Pioneers, сделав соответствующую тату на шее.»Я захотел петь. Представлял себя на сцене, стоя дома перед шкафом, и держал в руке пульт, словно это был микрофон. Вот. Меня это с ума сводило настолько, что я спать не мог по ночам» – откровенничает Шарлот в интервью изданию «Собака».А вот ещё одна цитата оттуда же: «Сейчас каждый делает свое музло. Реально. Из-за этого оно и получается фастфудовым. А ведь музыка, она не для всех. Это искусство».»Нда-с», – сардонически прокомментировал бы профессор Преображенский.В 2019 году Шарлот принял участие во втором сезоне шоу «Песни» на ТНТ. Финалистом не стал, но был замечен кем нужно. В том же году (прямо вот так – резко) окончил Консерваторию Самарского государственного института культуры, после чего с ходу переехал в Москву. Эдуарда уже явно «вели», раскручивая по всем доступным ресурсам.Интересно, что в юношеской группе «The Way of pioneers» он пел высоким, не очень чистым, но все же нормальным голосом «гаражный рок». Да и музыка со сценическим образом там у него хоть и глубоко вторичны, но всё же не лишены определённого драйва. Сам ли Эдик сообразил или «добрые люди» подсказали, что таких групп и певцов ртом хоть пруд пруди. Так, мол, парень, и будешь прозябать всю жизнь в Самаре, сшибая малое бабло по клубам. Чтобы завоевать столицу, надо что-нибудь этакое.

Откровенной или чуть прикрытой педерастией на эстраде Москву давно не удивишь. Рычащих, гнусавящих, визжащих обоего пола – хоть пруд пруди. Так пусть будет Оно! Не мальчик, не девочка, с подкрашенными губками, с «универсальным» половым томлением и примитивными до предела гедонистическими текстами. Свежо, оригинально, «работает». Эдуарда явно «вели», раскручивая по всем доступным ресурсам. Фото: принтскрин страницы Шарлота в InstagramИ вот уже спонсоры видеоклипов подбрасывают нужные аксессуары: модельные кофточки унисекс, розовые кроссовки модных марок, «крутые тачки» со смазливыми «тёлочками» на задних сиденьях. Накрутить массовые просмотры и лайки на хостингах? Не вопрос.Глядишь – и испечена новая «звезда эстрады», «талантливый музыкант», «self-made men». А с ним – и новая молодёжная мода на манеру поведения, пения. С прозрачным намёком: хочешь быть в тренде? Будь как Эдик, и продюсеры к тебе потянутся. «И какие-то две с перманентиком всё назвать норовят меня Эдиком,» – как пел много лет назад Александр Галич в своей песне «Баллада о прибавочной стоимости».

Арт-война

Сам ли самарский паренёк с еврейско-немецкими корнями придумал себе этот тухлый образ или ему предложили занять специально подготовленную нишу – не суть важно. Главное – его явно раскрутили, превратили в коммерческий продукт. А зачем? А это как раз самое интересное.Нам могут сказать: «Ну что вы сами накручиваете?». Мало ли, дескать, какое г… продают на этом рынке и за какие услуги и знакомства продвигают в масс-медиа? Да, есть такое. Но позволим усомниться всё же в случайном «рыночном» создании подобных фигур. Только крайне наивный, неосведомлённый человек может думать, что массовые зрелища – будь то кино, театр или эстрада – работают от запросов аудитории. Наоборот, эти запросы активно формируются под определённые установки, призванные направить сознание и подсознание зрителей и слушателей в нужном направлении. Голливуд, тот, скажем, давно и практически открыто сросся с ЦРУ, влияя на кинозрителей всех континентов. Но есть и более потаённые группы «модераторов», которые продвигают «нужные» глобальные тренды и фигуры в национальных кинопроизводстве, репертуарной политике театров, телевизионных шоу, поп-музыке.А что это за тренды? Самый главный – разрушение национальных кодов народов (русского – в особенности), внедрение в коллективное бессознательное кодов чуждых или, что сегодня наблюдается чаще, – «чистого» тотального разрушения. Слом многовековых нравственных основ – семейных, общинных. Пропаганда гедонизма, разврата, вседозволенности, презрения к «отсталым предкам», к принятым нормам общежития, поведения, речи, одежды. Размывание половых барьеров, границ между красотой и безобразием, нормальностью и патологией…Целевая аудитория у разрушителей, разумеется, молодёжь. «Отстою» противопоставляется универсальное понятие «прикольно», или на более «продвинутом» молодёжном сленге – «Сool».Многоуровневое воздействие варьируется на разные возрастные и интеллектуальные группы. Для одной – похабные, абсурдные театральные постановки, режоперы (режиссёрские оперы) с глумлением над литературной классикой, религиозными и народными святынями; псевдолитература и псевдоискусство. Для другой – бесконечные бессмысленные телесериалы и кинофильмы с пропагандой насилия, уголовной психологии, извращением истории. Для третьей – на самом нижнем уровне – низкопробная «юмористика» и попса разных жанров.Эдик Шарлот – из последнего разряда. Однако отнюдь не последнего по «градусу» разрушительного влияния. Поскольку в театр ходят тысячи, в кино – сотни тысяч, а MTV и Ютьюб-ролики смотрят миллионы.Отвратен для большинства нормальных парней и девушек? Это ничего, главное вызвать сперва полугадливый интерес: «Надо же, какие бывают!» Потом «раскачать узнавание» повсеместным медиаприсутствием странного персонажа. Ну, а после уже вовлечь в коллективную эмпатию через гипноз как бы спонтанно возникшего массового интереса. Технология обкатана: инициированная волна интернет-запросов, вирусная реклама концертов, поддержка в разных СМИ и блогосфере. Целевая аудитория у разрушителей, разумеется, молодёжь. Фото: АГН «Москва»Трудятся над этим спецы – давно и весьма профессионально. А обобщённо всё это называется – арт-война: продуманные, целенаправленные действия по «стиранию» традиционных культур народов Земли с помощью поп-культуры, приведение сознания молодёжи к Tabula rasa – чистой доске, на которой можно без помех начертить письмена Нового мирового порядка.Россия – не единственная, но, как мы уже говорили, главная цель. Почему, объяснять вряд ли стоит. Зато стоит признать: с конца 1980-х с каждым новым поколением задача «стирателей» облегчается: падением уровня образования, примитивизацией СМИ, нарастающей интеллектуальной беспомощностью управляющего класса. Если сказать коротко, идёт успешная дебилизация общества при его фрагментации – то есть разбиении на сегменты почти закрытых друг от друга социальных групп и субкультур.Согласитесь, даже в середине «лихих девяностых» при обилии уродливых явлений в масс-культуре было невозможно представить триумфального явления сколь отвратного и пошлого, столь и откровенно идиотского персонажа, как Шарлот.Падение, увы, налицо. И как быть с этим: не замечать, презрительно отвернуться от «низших форм жизни»? Так эти формы однажды могут стать доминирующими. Запретить, закрыть? При нынешней социально-экономической и политической парадигме, открытом всем ветрам интернете – никак не возможно. А что же тогда?Для начала – научиться называть явления своими именами. Вникнуть, разобраться в редакционной политике хотя бы тех масс-медиа, на которые у государства есть влияние, поставить заслоны агрессивной пошлости. Да и самому государству, наконец, определиться со своими нормами, идеалами и точками опоры.А то ведь не успеем оглянуться, а вокруг одни Шарлоты да Шнуры ходят. И немножко Монеточек между ними мяукает.