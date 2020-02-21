В небе над Соединенными Штатами Америки завис большой черный НЛО

В США в небе над Аризоной на видео запечатлели большой чёрный НЛО. Свидетель присутствия неизвестного объекта Бен Мансанарес разместил несколько снимков в сети, сообщает agregator-x.ru. НЛО имел большие габариты и почти неподвижно завис над горами. Съёмка видео заняла добрых 15 минут, а объект не собирался улетать. Мансанарес не понял, с чем он имел дело, и обратился к интернет-сообществу с предложением выдвинуть свои версии. В очередной раз мнения разделились. На утверждения скептиков, что на видео запечатлён метеозонд, сторонники присутствия инопланетян заметили, что объект не перемещался вместе с воздушными потоками. Значит, его длительное присутствие над конкретным местом было целенаправленным.