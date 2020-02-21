Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента

close

Евгений Биятов/РИА «Новости»

Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал в пятницу доклад «Уйти нельзя остаться», в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.

Исследование публикует 21 февраля принадлежащий Григорию Березкину РБК.

К самым острым страхам относятся опасения, связанные с обострением борьбы за власть, снижение социальных обязательств государства, утрата преемственности власти и возможный отказ от реализации нацпроектов.

К страхам средней выраженности относятся .обострение межэтнических конфликтов, а также сепаратистские настроения. Респонденты отмечали стабильность ситуации на Кавказе и выражали опасения, что с уходом Путина события могут начать развиваться стремительно и самым неблагоприятным образом. К «умеренным» страхам опрошенные также отнесли усиление давления на Россию извне, в частности, со стороны американцев.

READ В России браконьеры убили одного из самых редких хищников на планете

В качестве периферийных страхов респонденты называли возможный развал экономики, снижение оборонного потенциала России, а также конфликт со странами НАТО.

Исследование проводилось в конце января.

Источник