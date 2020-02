Чем русский язык отличается от украинского

Имеющие общие корни русский и украинский языки на первый взгляд кажутся очень похожими. Но это не так. В действительности у них больше отличий, чем сходств. Большие отличия — в произношении звуков, лексике, грамматических конструкциях и другом.

Одни корни

Как известно, украинский и русский языки относятся к одной группе восточнославянских языков. Они имеют общую азбуку, сходную грамматику и значительное лексическое единообразие. Тем не менее, особенности развития культур украинского и русского народов привели к заметным отличиям их языковых систем.

Первые различия между русским и украинским языком обнаруживаются уже в алфавите. В украинском алфавите, оформившемся в конце XIX столетия, в отличие от русского не используются буквы Ёё, Ъъ, Ыы, Ээ, но зато присутствуют Ґґ, Єє, Іі, Її, которых нет в русском.

Как следствие – несвойственное для русского произношение некоторых звуков украинского языка. Так, отсутствующая в русском буква «Ї» звучит приблизительно как «ЙИ», «Ч» произносится более твердо, как в белорусском или польском, а «Г» передает гортанный, фрикативный звук.

Близкие языки?

Современные исследования показывают, что украинский язык ближе другим славянским языкам — белорусскому (29 общих черт), чешскому и словацкому (23), польскому (22), хорватскому и болгарскому (21), и лишь 11 общих черт он имеет с русским языком.

Некоторые лингвисты на основании этих данных ставят под сомнение объединение русского и украинского языка в одну языковую группу.

Статистика свидетельствует, что только 62% слов являются общими для русского и украинского языков. По этому показателю русский язык в отношении украинского находится лишь на пятом месте после польского, чешского, словацкого и белорусского. Для сравнения можно заметить, что английский и голландский языки по лексическому составу сходны на 63% — то есть больше чем русский и украинский.

Расхождение путей

Различия русского и украинского языков во многом обусловлены особенностями формирования двух наций. Русская нация централизованно формировалась вокруг Москвы, что привело к разбавлению ее лексикона угро-финскими и тюркскими словами. Украинская нация складывалась путем объединения южнорусских этнических групп, а поэтому украинский язык в значительной степени сохранил древнерусскую основу.

Уже к середине XVI столетия украинский и русский языки имели существенные различия.

Но если тексты того времени на староукраинском языке в целом понятны современному украинцу, то, к примеру, документы эпохи Ивана Грозного с большим трудом поддаются «переводу» жителем сегодняшней России.

Еще более заметные расхождения между двумя языками стали проявляться с началом формирования русского литературного языка в первой половине XVIII столетия. Обилие церковнославянских слов в новом русском языке делали его малопонятным для украинцев.

Для примера возьмем церковнославянское слово «благодарỳ» из которого возникло известное нам «благодарю». Украинский язык, напротив, сохранил старорусское слово «дáкую», которое сейчас существует как «дякую».

С конца XVIII столетия начинает формироваться украинский литературный язык, который, находясь в русле общеевропейских процессов, постепенно избавляется от связей с русским языком.

В частности, происходит отказ от церковнославянизмов — взамен делается акцент на народные диалекты, а также заимствования слов из других, в первую очередь, восточноевропейских языков.

Насколько лексика современного украинского языка близка ряду восточноевропейских языков и далека от русского может наглядно показать следующая таблица:

Немаловажной особенностью украинского языка является его диалектическая пестрота. Это следствие нахождения отдельных регионов Западной Украины в составе других государств — Австро-Венгрии, Румынии, Польши, Чехословакии. Так, речь жителя Ивано-Франковской области далеко не всегда понятна киевлянину, в том время как москвич и сибиряк разговаривают на одном и том же языке.

Игра смыслов

Несмотря на то, что в русском и украинском языках достаточно много общих слов, и еще больше слов сходных по звучанию и написанию, они часто обладают разными смысловыми оттенками.

Возьмем, к примеру, русское слово «иной» и родственное ему украинское слово «iнший». Если по звучанию и написанию эти слова схожи, то их смысл имеет заметные отличия.

Более точным соответствием украинскому слову «iнший» в русском языке будет «другой» — оно несколько более формально и не несет такой эмоциональной и художественной выразительности, как слово «иной».

Еще одно слово — «жаль» — в обоих языках идентично по написанию и произношению, но разнится в смысловом значении. В русском языке оно существует как предикативное наречие. Основная его задача — выражать сожаление по поводу чего-либо, или жалость к кому-либо.

В украинском языке, употребляясь как наречие, слово «жаль» обладает подобным смыслом. Однако оно может быть также существительным, и тогда его смысловые оттенки заметно обогащаются, становясь созвучными таким словам как скорбь, горечь, боль. «Ой настала жаль туга да по всій Україні». В таком контексте данное слово в русском языке не используется.

На западный манер

Нередко от иностранных студентов можно услышать, что украинский язык в большей степени близок европейским языкам, чем русский. Давно подмечено, что перевод с французского или английского языков на украинский в некотором отношении делать проще и удобнее, чем на русский.

Все дело в определенных грамматических конструкциях. У лингвистов существует такая шутка: на европейских языках «поп имел собаку» и только на русском «у попа была собака». Действительно, в украинском языке в подобных случаях наряду с глаголом «есть» используется глагол «иметь». Например, английская фраза «I have a younger brother» на украинском может звучать и как «У мене є молодший брат», и как «Я маю молодшого брата».

Украинский язык в отличие от русского перенял от европейских языков модальные глаголы. Так, во фразе «Я маю це зробити» («я должен это сделать») модальность употребляется в значении долженствования, как и в английском — «I have to do it». В русском языке подобная функция глагола «иметь» давно исчезла из употребления.

Еще один показатель разности в грамматике заключается в том, что русский глагол «ждать» является переходным, а украинский «чекати» — нет, и, как следствие, без предлога он не употребляется: «чекаю на тебе» («жду тебя»). Для сравнения в английском — «waiting for you».

Тем не менее, есть случаи, когда в русском языке используются заимствования из европейских языков, а в украинском их нет. Так, названия месяцев в русском языке являются своеобразной калькой с латыни: к примеру, март – martii (лат.), März (нем.), march (англ.), mars (фр.). Украинский язык здесь сохранил связь со славянской лексикой – «березень».