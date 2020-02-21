Что-то они подозрительно слишком добрые…

В свете постоянно появляющихся и обновляющихся обвинений знаменитостей в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, пользователи Твиттера решили высветить и другую сторону жизни известных людей, собрав вместе «обвинения в чрезмерной доброте».

Началось все с поста некоего пользователя BAKOAN: «Если кому-нибудь из вас есть за что обвинить знаменитость в чем-нибудь хорошем, это было бы отлично. Кто-то из актеров подарил подарок на Рождество? Кто-то из актрис поделился с вами сигаретой?»

На данный момент этот пост собрал уже более 7 000 комментариев с историями о том, как обычные люди сталкивались со знаменитостями и при этом не видели в них никаких проявлений звездной болезни, а наоборот — от встречи оставались исключительно положительные эмоции.

Эмма Уотсон (Emma Watson)

То, что примерная отличница из Хогвардса и в реальной жизни является прекрасным примером для подражания, — это не секрет. В 2014 году Эмма даже была назначена посланцем Доброй воли ООН. Однако истории, которые рассказали о девушке, раскрывают ее с совершенно новой для зрителей стороны.

«Мой друг написал стих про Эмму Уотсон на урок английского языка. А учитель послал этот стих самой Эмме (она училась в этой же школе). Когда Эмма посещала нашу школу, она специально зашла в класс к моему другу, у которого в тот момент была биология, и попросила его выйти в коридор, чтобы лично поблагодарить за стихотворение».

Дэнни Де Вито (Danny DeVito)

Дэнни Де Вито состоит в браке с актрисой Реей Перлман, и о них знают, что даже на съемочной площадке они находят время друг для друга. Однако, согласно отзывам поклонников, их доброта простирается и на малознакомых людей тоже.

«Дэнни Де Вито однажды оставил мне 120 долларов за чай просто за то, что я принес ему в номер два ящика вина, а нести было всего один квартал».

Актриса Мара Уилсон также отозвалась о паре положительно: «Дэнни Де Вито и Реа Пелман позволили мне остаться у них, когда мою маму госпитализировали на операцию из-за ее рака».

Вигго Мортенсен (Viggo Mortesen)

Датчанин Вигго Мортенсен, который в фильмах не раз играл положительных героев, и в реальной жизни оказался замечательным парнем.

«После съемок во „Властелине Колец“ лошадей, участвовавших в трюках, выставили на аукцион. Вигго выкупил белую лошадь Арвен, которая снималась в съемках погони с Назгулами. Девушка-каскадер сильно привязалась к этой лошади во время съемок, но не могла позволить себе купить ее. Вигго подарил лошадь ей», — написала Кристин Бейли.

Робин Уильямс (Robin Williams)

Многие помнят Робина Уильямса, который умер в 2014 году, как отличного актера и душевного человека. Один из пользователей Твиттера стал свителем того, что актеру было не чуждо чувство справедливости.

«Робин Уильямс был самой милой, самой отзывчивой знаменитостью, с которой я когда-либо имел удовольствие быть знакомым. Я сам лично видел, как однажды он встал на защиту бездомного человека и защитил его от мужчины, который пытался того унизить и оскорбить. Это было лет шесть назад».

Джесси Айзенберг (Jesse Eisenburg)

Звезда фильма «Социальная сеть», в котором Джесси Айзенберг сыграл Марка Цукерберга, известен тем, что не жалеет денег на благотворительные организации.

«Джесси Айзерберг переехал к нам в маленьких город несколько лет назад, потому что, как он сказал, ему нравится тихая жизнь. Он жертвует огромные суммы на приют, где защищают жертв домашнего насилия. Я лично не встречал его, но все, кто с ним общался, описывают его как приятно и щедрого человека».

Антонио Бандерас (Antonio Banderas)

Один из пользователей поделился довольно забавным эпизодом из жизни Бандераса. Разные актеры реагируют по-разному на присутствие фанатов на съемочной площадке, однако испанского актера, похоже, ничего не смущает, и он не видит ничего в этом зазорного.

«Однажды я видел, как один из фанатов подошел к Антонио и сказал, что тому очень идет, когда его волосы зачесаны назад и поддерживаются банданой. А тот подошел к нему ближе и прошептал «вот поэтому меня все зовут Антонио Банданас».

Крис Мартин (Chris Martin)

Певец из британской группы Coldplay, на счету которой 62 престижные музыкальные премии, не афиширует свою благотворительную деятельность.

«Крис Мартин из Coldplay посещает детские больницы в каждой стране, где у них проходит концерт. Он часами разговаривает с детишками, поет им песни, раздает им подарки, подбадривает их. Он никогда не говорит об этом по телевидению, и это становится известным уже после его визитов, когда пациенты больницы начинают выкладывать посты об этом событии».

Роберт Де Ниро (Robert De Niro)

Возможно в фильме «Крестный отец» Роберт Де Ниро выглядет жестоким и бессердечным, однако в реальной жизни актер проявляет гораздо больше терпения и толерантности.

«Роберт Де Ниро открыл для меня дверь и держал ее в течение бесконечных десяти минут, пока я пыталась протиснуться на своем инвалидном кресле», — написала пользователь по имени Кашана.

Киану Ривз (Keanu Reeves)

Истории о Киану Ривзе стали уже легендой. Этот актер известен тем, что довольно равнодушно относится к своим заработкам, однако неравнодушен к тому, что другие участники съемочного процесса получают на порядок меньше актеров.

«Киану Ривз регулярно тратит часть своей зарплаты на выплату „бонусов“ к заработку членов съемочного процесса», — писала Диана Джой.

Том Хиддлстон (Tom Hiddleston)

В недавно вышедшем на экраны фильме «Тор: Рагнарёк» Том играет злодея Локи, однако в реальной жизни актеру не свойственно бессердечное поведение.

«Однажды на улице я буквально столкнулась с Томом Хиддлстоном и пролила на себя свой кофе. Он так сильно извинялся, что мне даже самой стало неудобно. Затем он купил мне еще один кофе».

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