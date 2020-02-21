Через 12 часов: Самойлова показала фигуру после кесарева сечения

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Супруга Джигана поделилась с соцсетями подробностями о четвертых родах.

Модель Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, которая 18 февраля родила ему сына, опубликовала на своей странице в Instagram послеродовые фото из одной из клиник Майами (США).

Модель, для которой сын, названный Давидом, стал четвертым ребенком в браке с музыкантом, предстала на снимке сразу после четвертого кесарева сечения.

«Пошли уже вторые сутки после операции, для такого срока я еще неплохо выгляжу. Ко мне здесь ходят 150 врасей, не дают ни отдохнуть, ни поспать, ни пожить спокойно», – рассказала Самойлова. Многодетная мама поблагодарила поклонников за поздравления.

Самойлова уточнила, что долгожданный сын Джигана родился раньше запланированного срока. Ее доставили в больницу со схватками около шести утра и роды состоялись в тот же день. А после операционной она два часа провела в восстановительной палате.

Весь первый день, по словам знаменитости, она находилась в состоянии «полубреда», но сильных болей, как это было после первых трех родов, не испытывала.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган уже воспитывают трех дочек – восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Леи и двухлетнюю Майю.