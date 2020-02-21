Исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар объявил себя трансгендером (ВИДЕО)

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Оскар сменил имя на Скарлетт.



Российский поп-исполнитель Оскар (Шамиль Малкандуев) заявил СМИ, что считает себя трансгендерной женщиной. Теперь она носит имя Скарлетт, и заявляет о том, что никогда не стеснялась своей женственности.

«Я не прятала ее. Поэтому в школе было очень сложно ассимилироваться и найти друзей. Благодаря увлечению музыкой мне удалось создать свою вселенную и не позволять обыденности захватить меня», — поделилась артистка издание «Открытые».

По словам Скарлетт, после переезда ивжнтхх в Москву ей стало легче быть собой. Но, как пожаловалась девушка, из-за внешности она часто становилась жертвой скинхедов.

По словам певца-певицы, было время, когда он погрузился в религию и думал завести семью. Позже Скарлетт поняла, что это были поиски себя.

«Если ты человек с "нормальной ориентацией" с точки зрения религии, то имеешь право наслаждаться сексом в браке, имеешь право любить. Но если ты не испытываешь интереса к противоположному полу, ты для многих священнослужителей автоматически будешь гореть в аду. Но разве у человека можно отобрать право на любовь?» — сетует экс-Оскар.

По словам Скарлетт, когда она в 2018 году переехала в США, то продолжила заниматься музыкой. В скором времени у певицы выйдет трек CHOCOLATE. Она поделилась со СМИ, что надеется представить свою работу в России.

Напомним, что Оскар (Скарлетт) стал популярен в начале нулевых, когда слушатели оценили его хиты «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».