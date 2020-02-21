Вы в дублере не нуждаетесь: Галкин в халате оправдался перед Гулькиной за унижения (ВИДЕО)

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Телеведущий объяснился за ошибку, допущенную в его программе "Сегодня вечером".

Известный телеведущий Максим Галкин записал видеообращение по случаю заявления певицы Наталии Гулькиной, обнаружившей ошибку в его шоу.

Так исполнительница указала, что в одном из выпусков "Сегодня вечером" Галкин заявил, что все песни группы "Мираж" пела Маргарита Суханкина, после чего Гулькина выступила с опровержением в соцсетях.

На этом фоне Гаркин обратился к Гулькиной, заявив, что в рамках шоу была допущена "досадная ошибка".

"Дело в том, что мы поставили клип Наташи с ее голосом и сказали, что ивжнтхх это голос Маргариты Суханкиной. А я сказал, что за солисток группы "Мираж" пела Маргарита Суханкина. Дорогая Наташа, я Вам должен сказать, что это было с моей стороны, безусловно, неосознанно, потому что Вы для меня давно уже самостоятельная творческая единица. Как Вам вообще могло прийти в голову, что я мог бы такое подумать – что Вы пели каким-то чужим, другим голосом? У Вас потрясающие вокальные данные, Вы в дублере не нуждаетесь. Поверьте мне!" – объяснил он.

Галкин отметил, что Гулькина уже давно не ассоциируется у него с "Миражом", и сам артист больше помнит песни, которые Наталья исполняла после ухода из группы.

"Поэтому я приношу свои извинения за ошибку. Что касается редакторской ошибки в сюжете, я им скажу. Будут внимательнее в следующий раз", – подчеркнул он.

Говоря о главном канале страны, Маским Галкин поспешил разубедить Гулькину в ее мнении.

"По поводу того, что Вас не жалует Первый канал. Ну, поверьте мне, я Вас жалую всегда в своей программе. Понятия не имею об ограничениях музыкальных на Первом канале. Во всяком случае, на мою программу это никогда не распространялось. Я Вас всегда жду", – сказал муж Пугачевой.

В конце обращения он поздравил певицу с днем рождения, который она отметила 20 февраля.

"Уважаемый Максим, большое спасибо. Если честно, я, конечно, не ожидала, что услышу объяснение в связи с этой ситуацией. Благодарю! Я настолько добрый и абсолютно не злопамятный человек, что будем считать, наш конфликт исчерпан! Спасибо за поздравления, и, конечно, я обязательно приду на одну из Ваших программ!" – ответила Гулькина шоумену.