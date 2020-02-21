Молодой парень алтайского села порыве злости откусил своей бывшей девушки

20-летнего парня из Онгудайского района Республики Алтай приговорили к реальному сроку за то, что он во время ссоры обезобразил лицо своей девушки. Она хотела расстаться с молодым мужчиной, а в итоге рассталась с ухом. Подробности сообщает прокуратура региона.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в сентябре 2019 года произошла ссора между молодым человеком и его сожительницей. Причиной стало то, что девушка решила расстаться с парнем. Разозлившийся мужчина повалил девушку на пол, укусил ее правое ухо и потянул на себя с такой силой, что это привело к ампутации ушной раковины. Как отмечает прокуратура, это телесное повреждение является тяжким и не исчезает самостоятельно, для его устранения требуется операционное вмешательство.

Во время рассмотрения уголовного дела парень полностью признал свою вину и раскаялся. Его судили по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица). Суд пришел к выводу, что исправление невозможно без реального отбывания наказания и приговорил молодого человека к 1 году и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.