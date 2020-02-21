США хотят сохранить сопротивление Дамаску в Идлибе, считает Косачев

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. США стремятся сохранить очаг сопротивления Дамаску в Идлибе, прикрываясь «обвинениями» в адрес России, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Руководство комитета палаты представителей США по международным вопросам направило письмо в адрес госсекретаря Майка Помпео, где обвинило Россию в военных преступлениях в Сирии и призвало усилить давление на Москву.

«Американские конгрессмены в письме госсекретарю США Майклу Помпео призвали применить экономические меры в отношении ответственных за рост насилия в сирийской провинции Идлиб», — отметил политик. Однако речь не идет об истинных виновниках продолжающегося кровопролития там – то есть о боевиках и террористах, которые возобновили свои атаки с начала февраля вопреки попыткам установить в этом районе режим тишины, подчеркнул он.

«По уже привычной схеме наказать хотят как раз тех, кто борется с терроризмом», — сказал сенатор.

Сенатор считает, что цели американцев и прочих незаконно присутствующих на сирийской территории сил вполне очевидны даже тем, кто не испытывает симпатии к Башару Асаду и его союзникам: если будет подавлен фактически последний опорный пункт боевиков в Сирии, то страна окажется под контролем ее законных властей. «И все действия незваных «гостей» на суверенной сирийской территории, от военных до незаконно-экономических акций, окажутся под еще большим международно-правовым вопросом», — указал парламентарий.

Косачев с этим связывает призывы немедленно прекратить боевые действия. «За этим – отнюдь не забота о жителях Идлиба, а желание сохранить любой ценой плацдарм сопротивления Дамаску, который однажды можно было бы опять расширить и усилить. Многострадальное мирное население провинции выступает и в роли заложников боевиков, и в качестве инструмента давления Запада», — отметил сенатор.

Комментируя призывы конгресса к очередным санкциям, сенатор сказал, что «если «каток» покатился, он будет катиться вне всяких причин и логики. Другой «дипломатии» у США на сегодня просто нет».