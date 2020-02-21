Момент истины: как поляки относятся к их освобождению Красной армией

Факты свидетельствуют, что в феврале 1945 года 1-й Белорусский фронт и 1-й армия Войска Польского освободили Польшу от оккупантов. По заказу Sputnik News старейшая во Франции компания, занимающаяся опросами общественного мнения, IFop спросила у жителей Польши, испытывают ли они благодарность к Красной армии за изгнание совместно с польскими войсками захватчиков с их земли.

В исследовании участвовали 1 000 респондентов разного пола, возраста, места жительства и уровня образования. Иными словами, выборка была репрезентативной. А результаты – неожиданными. 65% опрошенных ответили «да», они благодарны советским бойцам за их подвиг при освобождении Польши. 27% ответили отрицательно, а 8% можно отнести к неопределившимся.

Важная деталь: чем старше респонденты, тем чаще они испытывают чувство благодарности. При этом, чем более полное у них образование, тем реже встречается позитив по отношению к Москве. Самый высокий процент благодарных оказался у представителей умеренных левых партий (75%).

По большому счету, тут ничего аномального нет. В Польше давно сформировались система образования и идеологическая константа, одним из ключевых тезисов которой стала ненависть к России во всех ее ипостасях и на всех исторических этапах. Собственно, уже несколько поколений польской политической элиты именно так и выстраивают свою идентичность и добиваются на этом пути немалых успехов. А государственная пропаганда жестко держит в своих «клешнях» новые поколения, которые просто не в состоянии получить объективную информацию, если специально не интересоваться историей. Более того, им агрессивно навязывается мысль о совместной ответственности Москвы и Берлина в развязывании Второй мировой войны. Между Сталиным и Гитлером ставится знак равенства. А вот роль самой Варшавы, к примеру, еще в довоенном разделе Чехословакии или в преследовании на территории Польши евреев и силезских немцев уже во время войны старательно игнорируется.

И такой специфический подход дает свои плоды, тем более когда «идеи» о коллективной виновности Германии и СССР периодически звучат от представителей высшего руководства страны и прикормленного им так называемого экспертного сообщества.

И, тем не менее, даже при подобных условиях две трети поляков благодарны Красной армии. А значит, у исторической правды есть огромные шансы не быть «затертой» сомнительными и откровенно фальшивыми теориями. И кстати. Несмотря на регулярные антироссийские и антисоветские выходки польских «активистов», другие граждане этой страны ухаживают за могилами советских солдат и памятниками их подвигу. Но они предпочитают не кричать об этом на каждом углу.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik