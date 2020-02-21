Шкала страха: россияне рассказали о переживаниях в случае ухода Путина с поста президента

В случае ухода президента РФ Владимира Путина со своего поста страхи россиян в первую очередь связаны с обострением борьбы за власть между различными политическими силами и новым переделом собственности, говорится в докладе, подготовленном центром политической конъюнктуры (ЦПК) во главе с Алексеем Чеснаковым, пишет РБК.

Владимир Путин.

kremlin.ru

Также россияне всерьез опасаются отмены нацпроектов и снижения социальных обязательств государства.

Соотечественников волнует потеря авторитета России в мире и угроза внешнеполитических поражений и страшит утрата преемственности власти (курса Путина).

Эксперты ЦПК отмечают, что обсуждение сценариев транзита власти активизировалось после того, как был дан старт конституционной реформе.

«Несмотря на доминирование в информационной повестке интерпретаций о том, что Путин так или иначе останется во власти и после 2024 года, глава государства дал несколько сигналов, которые были интерпретированы таким образом, что он не планирует оставаться в кресле президента навсегда и что предложенные им поправки в Конституцию РФ не направлены на продление нынешнего срока полномочий», — говорится в докладе «Уйти нельзя остаться».

Эксперты провели исследование на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске, пишет «Росбалт».

В то же время, отмечают эксперты ЦПК, страхи россиян смягчены тем фактором, что уход Путина не предполагается до окончания срока его полномочий в 2024 году.

Также участники фокус-групп высказали мнение, что даже после ухода со своего поста Путин останется главным действующим лицом в политической системе. Есть у них также подозрения, что внесения поправок в Основной закон позволит действующему главе государства остаться у власти.

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