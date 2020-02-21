В гробнице Тутанхамона, возможно, нашли могилу Нефертити

В месте захоронения всем известного фараона Тутанхамона, находящемся в Долине Царей, была замечена скрытая камера, в ней может хорониться Нефертити – мать Тутанхамона, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Нефертити управляла государством в 1353-1336 гг. до н.э. Невзирая на известность этой политической фигуры и постоянные поиски, по сей день не получилось найти её гробницу. Недавно учёные, используя георадар, изучили гробницу Тутанхамона. Прибор поведал археологам о паре коридоров, которые тянутся от комнаты Тутанхамона к другому помещению шириной 9,5 м и высотой 1,8 м.Мнение, что Тутанхамон и Нефертити находятся вместе, было у специалистов давно. Некоторые помещения гробницы остаются замурованными. Вполне вероятно, что в одном из них и отдыхает известная женщина-фараон.Согласно данным георадара, найденное помещение находится на одном уровне с комнатой, в которой хоронился фараон. Это может означать то, что комнаты были вырыты одновременно.В 1922 г .Говард Картер сделал сенсационное открытие в археологии – нашел Тутанхамона. Как все считают, археолог увлекся вывозом золота из гробницы, в результате чего упустил другие открытия.