В Эквадоре может обрушиться пятикилометровый вулкан

Фото: CnetУченые озвучили неутешительный прогноз: совсем скоро вулкан Тунгурауа (по-другому – «Чёрный гигант») начнет обрушение. Гора высотой 5 023 метра проявляет нестабильность. Может произойти сильнейший оползень, местность поддастся серьезному разрушению, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Деформация вулкана связана с его активностью. С учетом этого ситуация должна быть проконтролирована на предмет возникновения коллапса. Снимки со спутника показали, что обрушение западной стороны «Чёрного гиганта» уже началось. Оно связано со существенной разницей между поднимающейся магмой и мощностью извержений, отмечает исследователь Джеймс Хикки из Географического университета Эксетера.Вулкан весьма часто «просыпается», начиная с 1999 г. Примерно три тысячелетия назад уже происходило разрушение той стороны, которая страдает сегодня. У ученых имеются надежды на стабилизацию вулкана.