Ученые SETI: люди быстрее найдут разумную внеземную жизнь, чем её простейшие формы

Согласно выводам специалистов по поиску внеземных цивилизаций SETI, шансы у нас найти разумных созданий на других планетах гораздо выше, чем обнаружить простейшие формы.Сегодня учёные выполняют свою работу в нескольких направлениях. Так, первый путь заключается в поиске химических следов на космических телах, а второй – в поиске внеземных цивилизаций. Разумная жизнь может быть найдена в любой точке галактики, отметил специалист Эндрю Симион из Калифорнийского университета в Беркли. Это главное её преимущество, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Из-за локализации простейших форм жизни в одной точке галактики, найти их становится весьма непросто. Дело в том, что настоящие технологии не позволяют заглянуть дальше Солнечной системы и близ находящихся звёзд.Эксперты вряд ли смогут точно сказать, что метан на той или иной планете – это продукт жизнедеятельности бактерий. Нет сомнения, что базовая жизнь является самой распространенной, но при этом шансы её найти значительно ниже. Разумная жизнь, в свою очередь, может даже посылать какие-то сигналы. Симион уверен, что до 2030 года шансы найти разумных созданий вырастут в три раза по сравнению с 2010 годом.Если же удастся найти только одноклеточные формы, это подтвердит теорию, что жизнь вне Земли быстро вымирает, не имея возможности дойти до более высокого уровня эволюции.