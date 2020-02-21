Мюнхенская дискуссия Пашинян-Алиев не привнесла в переговоры ровно ничего — NovostiNK — Новости Армении



21 февраля 2020, 10:57 — NovostiNK Мюнхенская дискуссия Пашинян-Алиев не привнесла в переговоры ровно ничего, лишь продемонстрировав, что процесс продолжает оставаться в тупике. Подобное мнение выразил NovostiNK Чрезвычайный и полномочный посол, экс-глава МИД Арцаха Арман Меликян.

15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась 45-минутная дискуссия с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

“Думаю, что данная дискуссия в очередной раз продемонстрировала полнейший застой в подходах сторон. Алиев в очередной раз довольно изложил поэтапную программу установления полноценного контроля Баку над Арцахом. А премьер Пашинян, в целом, продемонстрировал, что остается заложником подходов и терминологии предшествующих переговорщиков”, — подчеркнул он.

В этом свете, дипломат оценивает мюнхенскую встречу глав государств как свидетельство нахождения в состоянии тупикового статус-кво, содержащего для интересов Армении негативный правовой, дипломатический и военно-политический потенциал.

В этом свете, Меликян усматривает необходимость в скорейшем пересмотре подходов Армении к процессу урегулирования карабахского конфликта. По его оценкам, использованные Пашиняном в Мюнхене, унаследованные от “бывших”, аргументы обеспечить установление полноценного мира неспособны. Более того, они не только не соответствуют реализации национальных интересов Армении, но и неспособны гарантировать долгосрочное сохранение статус-кво.

Исходя из вышеперечисленного, дипломат считает обсуждение вокруг отдельных удачных и неудачных мюнхенских выпадов армянского премьера делом бессмысленным. Для начала необходимо изменить армянский концепт урегулирования.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK