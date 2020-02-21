Динамика коронавируса: зараженных уже более 76 тысяч

За сутки от болезни погибли 118 человек, а в общей сложности — 2236 человек.

По состоянию на утро 21 февраля в Китае зарегистрированы 889 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, днем ранее это число составляло 529. Общее число заболевших в стране составляет 75465 человек (20 февраля их насчитывалось 75196).

За сутки от болезни погибли 110 человек, а в общей сложности — 2236 (днём ранее количество погибших составляло 2126 человек).

Еще 2109 пациентов излечились, их выписали из больниц. За все время с начала эпидемии в КНР выздоровели 18 264 человека, тогда как 20 февраля их число не превышало и 17 тысяч.

В остальном мире коронавирус диагностирован у более тысячи человек, в основном — в Японии. За пределами Китая от болезни погибли 11 человек.