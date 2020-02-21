Правительство Турции реструктурирует Транспортное управление, уменьшая муниципальное влияние

В соответствии с этим постановлением в состав агентства были включены три новых представителя министерства, а также один представитель национального железнодорожного управления, пишет Turkish Minute.

На практике этот шаг приведёт к сокращению муниципального представительства до статуса меньшинства, что нанесёт значительный удар по столичным муниципалитетам, таким как Стамбул, Анкара и Измир, где основные оппозиционные кандидаты от Народно-республиканской партии (НРП) одержали победы над кандидатами от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на прошлогодних местных выборах.

Это постановление вызвало реакцию со стороны должностных лиц ЧП, причём один из членов Совета ЧП охарактеризовал его как попытку воспрепятствовать оппозиции.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу пообещал оспорить этот шаг в Государственном Совете (Danıştay).

«Это не ваша игрушка, это город Стамбул», — сказал Имамоглу.