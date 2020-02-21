«Инопланетяне украли меня!»: Бывшая ведущая «Дома-2» Алена Водонаева сравнила себя с Катей Лель

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» не верит в реальность происходящего сейчас с ней.

Под последним постом в Instagram Алёна пожаловалась подписчикам, что не может осознать, что подобное происходит с ней и это реальная жизнь.

«Помнится, Катя Лель недавно уверяла, что ее украли инопланетяне. Так вот, заявляю как на духу — инопланетяне украли меня! По-другому все происходящее я просто не могу объяснить», — написала Алена.

Примерно год назад певица Катя Лель рассказала на всю страну, что была в детстве похищена инопланетянами и до сих пор находятся под их пристальным вниманием.

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