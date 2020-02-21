Успешна, но не во всем: Рестораны ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой закрываются

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова может гордиться не только тем, что смогла построить успешную карьеру певицы и телеведущей, но и собственным бизнесом. Однако выяснилось, что в последнее время дела у телеведущей идут не столь успешно, как того хотелось бы, а ее рестораны BuzFood постепенно начинают закрываться.

Сама Ольга Бузова на данный момент никак не комментирует происходящее и продолжает работать над своими проектами.

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